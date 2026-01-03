CFR întârzie cu orele, dar îți dă bere la 10 lei. Cum atrage călătorii

În timp ce CFR Călători este frecvent criticată pentru întârzieri, material rulant învechit și tarife considerate mari raportat la calitatea serviciilor, o componentă a transportului feroviar de stat surprinde plăcut: vagonul bar-bistro.

Pe ruta Brașov–Constanța, acesta oferă mâncare și băuturi la prețuri semnificativ mai mici decât cele practicate în majoritatea restaurantelor din România.

Potrivit meniului oficial publicat de CFR Călători, oferta din vagonul bar-bistro include produse de bază la tarife care amintesc mai degrabă de anii trecuți decât de 2026. O bere poate fi cumpărată chiar și cu 10 lei, un sandviș costă tot 10 lei, iar o cafea instant cu lapte este vândută cu doar 3 lei. Apa plată la jumătate de litru se vinde cu 5 lei, iar sucurile cu 7 lei.

La capitolul gustări, prețurile variază între 6 și 15 lei pentru snacksuri, chipsuri sau batoane de ciocolată. O băutură energizantă costă 12 lei, iar înghețata – 12 lei. Vinurile pornesc de la 15 lei pentru sticluțele mici și ajung la 45–55 de lei pentru sticlele de 750 ml. Băuturile spirtoase sunt tarifate între 14 și 22 de lei pentru 50 ml, în funcție de sortiment.

Deși CFR Călători nu a publicat oficial lista completă a preparatelor gătite, informațiile apărute în spațiul public indică prețuri greu de ignorat.

O omletă costă 14 lei, iar o ceafă de porc cu cartofi și salată ajunge la 44 de lei, un tarif sub media restaurantelor din orașele mari. Alte preparate de grătar au prețuri similare, în timp ce variantele mai simple, precum cârnații oltenești sau cașcavalul pane cu cartofi și salată, coboară spre 38–39 de lei.

Schimbarea vine pe fondul unui amplu program de modernizare finanțat prin PNRR. În ianuarie 2024, CFR Călători a semnat un contract cu Remarul 16 Februarie Cluj-Napoca pentru modernizarea a 10 vagoane bar-bistro și pentru servicii de mentenanță. Valoarea modernizării se ridică la aproape 10 milioane de euro, fără TVA, la care se adaugă peste 6 milioane de euro pentru întreținere.

Primul vagon modernizat a intrat în procesul de reparație la începutul lui 2024 și a fost deja introdus în circulație pe trenuri Intercity. Cu toate acestea, numărul lor rămâne insuficient pentru toate garniturile de acest tip, mai ales după extinderea rețelei Intercity din mersul trenurilor 2025–2026.

Primele impresii ale pasagerilor sunt, însă, surprinzător de bune. Antreprenorul Marius Dan a relatat pe LinkedIn experiența avută într-un tren CFR modernizat: „Deși fotografia e o normalitate în UE, impactul a fost excepțional. Nivelul cinei servite și al serviciilor a fost top. Plata cu cardul, zâmbete și o cafea din partea personalului”.

El a subliniat că investițiile „se văd” și a încurajat utilizarea trenului ca alternativă la traficul sufocant de pe Valea Prahovei.

În prezent, vagoane bar funcționale se regăsesc și pe alte rute importante, precum București–Iași, București–Galați, București–Sibiu sau București–Timișoara. Numărul lor este însă limitat raportat la cerere.

În timp ce imaginea generală a CFR Călători rămâne una controversată, vagonul bar-bistro pare să fie una dintre puținele dovezi că modernizarea poate aduce rezultate concrete. Românii consideră că prețurile accesibile și serviciile decente nu rezolvă problemele de fond ale sistemului feroviar.