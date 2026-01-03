Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți

Vremea severă le dă bătăi de cap șoferilor. Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1 (București-Pitești și Râmnicu Vâlcea-Deva) și A10 Sebeș-Turda, cu utilaje de deszăpezire în teren. De asemenea, circulația este oprită între Predeal și Râșnov pe DN 73A pentru deszăpezire.

Traficul pe A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești se desfășoară fluent, pe carosabil umed, cu vizibilitate bună. În aceste condiții, centrul Infotrafic le recomandă șoferilor să asigure se adapteze condițiilor de drum și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Drumul spre Poiana Brașov a fost blocat, sâmbătă, după ce un autobuz a derapat, iar pe Valea Prahovei circulația se desfășoară cu dificultate. De la orele prânzului, coloanele de mașini se întindeau pe o distanță de șapte kilometri, potrivit IPJ Prehova.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploiești – sensul giratoriu Strejnicu – traficul este aglomerat pe ambele sensuri de deplasare. În Comarnic, coloana de vehicule către Brașov ajungea la aproximativ 7 kilometri, iar în Sinaia s-a format o coloană de 4 kilometri. De asemenea, traficul din Bușteni a fost blocat pe o distanță de aproximativ 3 kilometri.

Polițiștii sunt prezenți pe teren pentru a fluidiza circulația și a preveni blocajele suplimentare.

Autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative, în funcție de destinație, precum DN 1A Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov sau DN 72 Ploiești – Târgoviște, cu continuare pe DN 71 și DN 73, pentru a evita sectoarele cele mai aglomerate și a călători în condiții de siguranță.

Circulația este oprită între Predeal și Râșnov pe DN 73A pentru deszăpezire. De asemenea, pe DN 75, în județul Alba, un copac căzut pe șosea blochează traficul.

În județele Alba și Harghita, traficul rutier este blocat după ce mai mulți copaci au căzut pe carosabil din cauza ninsorii. Niciunul dintre evenimente nu s-a soldat cu victime, iar echipaje specializate intervin pentru eliberarea drumurilor.

Sute de localități nu au curent electric

Peste 220 de localități sunt afectate sâmbătă, la nivel național, de întreruperi de energie electrică provocate de viscol. Conform informațiilor publicate de Distribuție Energie Electrică România, 80.000 de gospodării nu au curent. Cele mai mari probleme sunt în județele Alba, Mureș, Harghita și Bihor.

Voluntarii SVSU Bistrița au intervenit în municipiu pentru curățarea zăpezii, asigurând accesul ambulanțelor și pacienților la Spitalul Județean. De asemenea, salvamontiștii au evacuat o persoană dintr-o zonă greu accesibilă folosind senilata pe aproximativ 2 km.

La Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a postat un videoclip în care curăță zăpada din fața Primăriei și îi îndeamnă pe locuitori să facă același lucru.

„Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră… sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Haideţi să ne curăţăm trotuarele! Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! Este un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri”, a afirmat Boc.