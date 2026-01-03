Zăpada a atins 50 de cm în mai multe zone din România. Cod galben emis pentru mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru precipitații abundente și intensificări ale vântului, care vizează mai multe regiuni ale țării, în special zonele montane.

Stratul nou de zăpadă va ajunge până la 50 de centimetri în zonele înalte, iar viscolul va afecta traficul și vizibilitatea în anumite sectoare. Avertizările sunt valabile până sâmbătă seară.

Centrul Infotrafic a raportat, sâmbătă dimineață, că circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe autostrăzile A1 și A10, precum și pe drumurile naționale din mai multe județe, printre care Alba, Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea. Utilajele de deszăpezire intervin constant pentru a menține traficul în siguranță.

Pe A1, tronsonul București–Pitești (km 134-149) și Râmnicu Vâlcea–Deva se circulă cu dificultate, iar pe A10 Sebeș–Turda condițiile sunt similare. În schimb, autostrăzile A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești prezintă carosabil umed, dar traficul se desfășoară normal, cu vizibilitate bună.

Poliția rutieră recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să verifice starea autovehiculelor înainte de plecare.

Situația este deosebit de critică în județul Bistrița-Năsăud, unde voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) au degajat zăpada de pe principalele artere și au asigurat accesul la Spitalul Județean și la Stația Serviciului de Ambulanță.

În localitatea Târlișua, o intervenție dificilă a fost realizată pentru evacuarea unui bărbat de 28 de ani, cu afecțiuni cardiace, aflat într-o cabană izolată. Din cauza stratului gros de zăpadă, ambulanța nu a putut ajunge direct, iar transportul pacientului până la drumul principal s-a făcut cu ajutorul unei șenilate pe o distanță de aproximativ 2 km. Pacientul a fost ulterior transportat la spital, conștient și cooperant.

În municipiul Brașov, vântul puternic a doborât un stâlp pe Calea Feldioarei, blocând un sens de mers. Două autospeciale ISU au intervenit imediat pentru a degaja zona și a asigura siguranța circulației.

Centrul Infotrafic a oferit câteva recomandări șoferilor. „Asigurați o bună vizibilitate, curățați parbrizul, luneta și geamurile laterale, adaptați viteza la condițiile de drum și folosiți frâna de motor pentru a controla viteza. Informați-vă în prealabil despre starea drumurilor și eventualele restricții de trafic.”