Vremea

Vreme închisă la început de weekend în Republica Moldova, maximele vor fi peste medie

Comentează știrea
Vreme închisă la început de weekend în Republica Moldova, maximele vor fi peste medieSursa: Andrea Donetti | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Vreme mohorâtă, azi, în Republica Moldova, cu cer înnorat în toate regiunile țării și șanse de precipitații sub formă de ploaie în centrul teritoriului, după cum au informat meteorologii. Maximele ce sâmbătă se vor încadra între 1 și 6 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî până la -4 grade Celsius în timpul nopții.

Maximele de sâmbătă din Republica Moldova

La Chișinău, temperatura va ajunge la 1 grad, vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, Ștefan-Vodă, Bălți și la Rîbnița și 6 grade Celsius la Cahul. Mâine, sunt așteptate ninsori în toate zonele, mai puțin în sud, maximele vor fi de 1 - 3 grade.

Sâmbătă, în România, vremea va continua să se încălzească în sud-estul teritoriului, unde valorile de temperatură se vor situa cu mult peste mediile multianuale, iar în rest nu vor fi variații semnificative față de ziua precedentă.

Iarna la munte

Iarna la munte. Sursă foto: Pixabay

Zăpadă la munte, va continua să ningă

Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații mai ales sub formă de ninsoare la deal, la munte și pe alocuri în nord-vest și în centru, mixte în sud-vest și pe arii restrânse în vest și în est și mai ales sub formă de ploaie pe spații extinse în rest.

Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”
Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”

La munte va continua să se depună strat de zăpadă. Cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse însemnate. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea și pe suprafețe mici și cu viteze mai reduse, în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori în sud-est, iar cele minime, în marea lor majoritate, între -10 și 4 grade. Izolat se va semnala ceață, conform ANM.

Maximele de azi din București

Temperaturile vor crește azi și în Capitală. cerul va fi variabil în primele ore ale zilei, apoi se va înnora și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de -1…1 grad Celsius, au mai informat meteorologii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:20 - Marina Almășan și-a făcut iubit. Este un afacerist cunoscut
10:13 - O româncă, victima unei înșelătorii de amploare, în urma căreia rămas fără 34.000 de euro
10:00 - Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
09:52 - Două salate pe care le poți savura după mesele încărcate din perioada sărbătorilor. Sunt ieftine și ușor de pregătit
09:44 - Inteligența artificială de pe Google Search pune în pericol viețile oamenilor, demonstrează The Guardian
09:30 - Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale