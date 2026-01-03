Vreme închisă la început de weekend în Republica Moldova, maximele vor fi peste medie

Vreme mohorâtă, azi, în Republica Moldova, cu cer înnorat în toate regiunile țării și șanse de precipitații sub formă de ploaie în centrul teritoriului, după cum au informat meteorologii. Maximele ce sâmbătă se vor încadra între 1 și 6 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî până la -4 grade Celsius în timpul nopții.

La Chișinău, temperatura va ajunge la 1 grad, vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, Ștefan-Vodă, Bălți și la Rîbnița și 6 grade Celsius la Cahul. Mâine, sunt așteptate ninsori în toate zonele, mai puțin în sud, maximele vor fi de 1 - 3 grade.

Sâmbătă, în România, vremea va continua să se încălzească în sud-estul teritoriului, unde valorile de temperatură se vor situa cu mult peste mediile multianuale, iar în rest nu vor fi variații semnificative față de ziua precedentă.

Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații mai ales sub formă de ninsoare la deal, la munte și pe alocuri în nord-vest și în centru, mixte în sud-vest și pe arii restrânse în vest și în est și mai ales sub formă de ploaie pe spații extinse în rest.

La munte va continua să se depună strat de zăpadă. Cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse însemnate. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea și pe suprafețe mici și cu viteze mai reduse, în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori în sud-est, iar cele minime, în marea lor majoritate, între -10 și 4 grade. Izolat se va semnala ceață, conform ANM.

Temperaturile vor crește azi și în Capitală. cerul va fi variabil în primele ore ale zilei, apoi se va înnora și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de -1…1 grad Celsius, au mai informat meteorologii.