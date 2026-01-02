Jurnaliștii de la The Sun s-au speriat după ce au văzut imaginile cu Dan Petrescu

Apariția recentă a lui Dan Petrescu în spațiul public, după ce a urmat un tratament medical complex, a atras atenția nu doar în România, ci și în presa internațională. Jurnaliștii britanici de la The Sun au analizat imaginile apărute cu antrenorul român și au remarcat schimbările vizibile de ordin fizic, asociate cu ședințele de chimioterapie.

Fotografiile îl surprind pe Dan Petrescu într-o apariție discretă, îmbrăcat gros, cu fes și ochelari de soare, însă chiar și în aceste condiții se observă faptul că a pierdut în greutate, mai ales la nivelul feței.

Publicația The Sun a preluat imaginile apărute în presa românească și a făcut o analiză a stării fizice a fostului internațional român, subliniind fragilitatea aparentă a acestuia.

„La începutul acestei săptămâni, în presa din România au apărut fotografii și clipuri cu legenda în vârstă de 57 de ani plimbându-se într-un parc, purtând ochelari de soare și arătând fragil”, se arată în The Sun.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Dan Petrescu se confruntă de o perioadă cu o boală despre care nu au fost oferite detalii medicale oficiale. În cadrul tratamentului, acesta a urmat ședințe de chimioterapie, cunoscute pentru efectele agresive asupra organismului.

Chimioterapia afectează atât celulele bolnave, cât și o parte dintre cele sănătoase, ceea ce explică pierderea în greutate și schimbările de ordin fizic observate în imaginile recente.

În materialul publicat, presa britanică nu s-a limitat la analiza stării actuale, ci a reamintit cariera importantă pe care Dan Petrescu a avut-o în Anglia.

Fost fundaș dreapta, el a evoluat între 1995 și 2000 pentru Chelsea, perioadă în care a contribuit la câștigarea a patru trofee majore.

„Legenda lui Chelsea a câștigat patru trofee în cinci ani cu albaștrii, inclusiv Cupa Cupelor. Bucureșteanul a mai jucat la Sheffield Wednesday, Bradford și Southampton”, au notat jurnaliștii britanici.

Pe lângă Chelsea, Dan Petrescu a mai evoluat la Sheffield Wednesday, Bradford City și Southampton, acumulând experiență într-un campionat extrem de competitiv.

Această perioadă a contribuit decisiv la reputația sa internațională, fapt care explică interesul constant al presei britanice pentru evoluția sa.

Dincolo de cariera din Anglia, Dan Petrescu este recunoscut drept unul dintre jucătorii reprezentativi ai Generației de Aur a României. Prezențele sale constante la echipa națională și participările la turnee finale au consolidat acest statut.

După retragere, cariera de antrenor i-a adus succes intern și european, în special la CFR Cluj, unde a câștigat titluri de campion.

Informațiile despre tratamentul urmat de Dan Petrescu au fost confirmate public de Gino Iorgulescu, președintele LPF, care a vorbit despre starea acestuia într-o declarație acordată presei.

„Îți creează un disconfort (n.n. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Gino Iorgulescu.