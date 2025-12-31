Monden

Cum arată Dan Petrescu după ce a slăbit 30 de kilograme și a început tratamentul de chimioterapie

Cum arată Dan Petrescu după ce a slăbit 30 de kilograme și a început tratamentul de chimioterapieDan Petrescu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

După luni în care a lipsit din atenția publicului, Dan Petrescu a fost surprins de paparazzi pe stradă, la puțin timp după începerea tratamentului de chimioterapie.

Fotografiile au fost realizate la câteva luni de la debutul procedurilor medicale, perioadă în care apropiații au vorbit tot mai des despre posibilele sale probleme de sănătate.

Cum arată Dan Petrescu după ce a slăbit 30 de kilograme

Fostul internațional, care s-a despărțit în vară de CFR Cluj, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se ocupa exclusiv de starea sa de sănătate. În urma ședințelor de chimioterapie, Dan Petrescu ar fi pierdut aproximativ 30 de kilograme și a evitat să mai apară în public în acest timp.

Publicația atacpersoana.ro a surprins imagini cu tehnicianul de 58 de ani în timp ce se plimba pe Șoseaua Nordului, însoțit de o persoană apropiată. În fotografii se poate observa că este mult mai slab, îmbrăcat într-o geacă groasă de iarnă și cu ochelari de soare.

Dan Petrescu

Dan Petrescu. Sursă foto: captură foto

Dan Petrescu pare într-o formă relativ bună

Deși transformarea fizică este evidentă, semn al tratamentului urmat, Dan Petrescu pare într-o formă relativ bună, iar starea generală nu lasă impresia unei degradări accentuate, în ciuda zvonurilor alarmante apărute recent.

Fiicele s-au întors de urgență în țară pentru a-i fi alături

La începutul lunii decembrie, Ioan Becali dezvăluia că antrenorul ar fi pierdut în jur de 30 de kilograme. Ulterior, Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a confirmat că fiicele „Bursucului” s-au întors de urgență în țară pentru a-i fi alături.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l sun, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos. Dacă era sănătos, accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat Ioan Becali.

 

