CFR Cluj câștigă în ceață la Botoșani și rămâne în cursa pentru play-off

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în deplasarea de la FC Botoșani, scor 1-0, într-un meci disputat în condiții dificile, pe o ceață densă care a afectat vizibilitatea pe tot parcursul partidei. Succesul le permite ardelenilor să rămână ancorați în lupta pentru accederea în play-off, chiar dacă prestația din Moldova a fost una dominată mai degrabă de rezistență decât de control.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat foarte devreme, în minutul 5, de Adrian Păun. Reușita rapidă a influențat decisiv desfășurarea jocului, CFR Cluj alegând ulterior să gestioneze avantajul minim, în timp ce gazdele au preluat inițiativa și au împins jocul spre poarta lui Hindrich.

Golul marcat de Adrian Păun în debutul partidei a venit pe fondul unei acțiuni rapide, profitând de o defensivă botoșăneană surprinsă. A fost momentul care a schimbat complet raportul de forțe. CFR Cluj s-a retras treptat, asumându-și un rol defensiv pronunțat, cu obiectivul clar de a conserva avantajul timpuriu.

Ceața densă a jucat un rol important în economia jocului. Vizibilitatea redusă a obligat ambele echipe să adopte un stil precaut, cu pase scurte și distanțe mici între linii. Lansările lungi au fost evitate, iar jocul s-a desfășurat într-un ritm fragmentat, cu multe dueluri și mingi pierdute.

După deschiderea scorului, CFR Cluj a părut mai preocupată să limiteze pericolul decât să construiască faze ofensive. Echipa lui Dan Petrescu a acceptat presiunea, retrăgându-se masiv și încercând să blocheze culoarele spre poartă.

FC Botoșani a fost echipa care a controlat jocul pe durata mare a partidei. Gazdele au avut posesia, au împins liniile sus și au jucat aproape constant în jumătatea adversă. În multe momente, CFR Cluj a fost nevoită să se apere cu toți jucătorii în spatele mingii, într-un bloc compact.

Statisticile din finalul partidei reflectă clar raportul de forțe. În jurul minutului 75, posesia era de 73% pentru Botoșani, față de doar 27% pentru CFR. Numărul șuturilor era de 13 la 2 în favoarea gazdelor, iar atingerile în careul advers ajunseseră la 14-1. Cu toate acestea, eficiența a lipsit aproape complet din jocul moldovenilor.

Majoritatea încercărilor Botoșaniului au venit din afara careului, fie blocate, fie trimise pe lângă poartă. Singura ocazie cu adevărat periculoasă a fost semnată de Bordeianu, cu un șut puternic care a trecut peste transversală, insuficient însă pentru a restabili egalitatea.

CFR Cluj, de cealaltă parte, a avut extrem de puține momente de construcție. Ardelenii au înregistrat doar 74 de pase într-o repriză, un număr neobișnuit de mic pentru o echipă care aspiră la play-off. Toate șuturile clujenilor au fost expediate din afara careului, semn al dificultăților în a ajunge în zonele periculoase.

Pe fondul unei presiuni constante, CFR Cluj a rezistat cu dificultate, dar organizarea defensivă și lipsa de inspirație a adversarilor au făcut diferența. Deși Botoșaniul a „martelat” poarta oaspeților până la 16–20 de metri, a lipsit scânteia decisivă în ultimul gest.

Deficitul de luciditate în fața porții s-a dovedit fatal pentru echipa lui Leo Grozavu. Deși a dominat autoritar jocul, Botoșaniul nu a reușit să transforme superioritatea teritorială în goluri. CFR Cluj a profitat de acest aspect și a plecat din Moldova cu toate cele trei puncte, într-un meci în care pragmatismul a contat mai mult decât spectacolul.

Succesul de la Botoșani este extrem de important din punct de vedere matematic pentru CFR Cluj, care rămâne în cursa pentru play-off. Totuși, jocul prestat ridică semne de întrebare. Ardelenii sunt departe de forma unei echipe care să inspire siguranță și consistență, iar dependența de un gol rapid și de o apărare de sacrificiu nu poate fi o soluție pe termen lung.

Cu nouă etape rămase de disputat, CFR Cluj are nevoie nu doar de puncte, ci și de o îmbunătățire vizibilă a jocului, dacă vrea să transforme speranța într-un obiectiv realist.

Pentru FC Botoșani, înfrângerea reprezintă primul eșec pe teren propriu în actualul sezon. Chiar și așa, prestația solidă și atitudinea ofensivă arată că formația moldoveană rămâne o echipă greu de învins, capabilă să pună probleme oricărui adversar. Lipsa de eficiență a fost singurul minus într-un meci în care, paradoxal, echipa mai bună a plecat fără puncte.