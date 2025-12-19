Sport

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: E o situație delicată

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: E o situație delicatăDan Petrescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Dan Petrescu, fostul mare jucător și antrenor al naționalei României, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, iar președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a făcut dezvăluiri despre situația acestuia.

Dan Petrescu, probleme de sănătate grave

Cei doi se cunosc de mulți ani, încă din perioada în care Petrescu activa ca jucător și ulterior ca antrenor la FC Național. Relația lor a fost întotdeauna apropiată, bazată pe respect și prietenie.

După despărțirea de CFR Cluj, Dan Petrescu a ieșit treptat din prim-planul fotbalului românesc. Problemele de sănătate au început să-i afecteze serios viața de zi cu zi, iar veștile au fost extrem de tulburătoare pentru cei din jur.

gino iorgulescu

Sursa foto: Arhiva EVZ

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la FC Național. Eu eram și prieten cu el. Îți creează un disconfort când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu. Se zbârlește pielea pe mine”, a mărturisit Gino Iorgulescu pentru ProSport.

Președintele LPF a adăugat că, după ce a aflat gravitatea situației, nu a mai avut puterea să vorbească cu fostul mare fotbalist: „Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”.

Posibilă chimioterapie

Gino Iorgulescu a sugerat că situația lui Dan Petrescu ar putea necesita chiar și tratamente complexe, inclusiv chimioterapie. „Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a declarat președintele LPF.

Dan Petrescu

Dan Petrescu Sursa foto. Facebook

Povara problemelelor de la CFR Cluj

Starea lui Petrescu pare să fi fost influențată și de problemele financiare cu care se confruntă CFR Cluj. Ultimul meci al lui Petrescu pe banca echipei din Gruia a fost returul cu Hacken, în care formația română a încasat șapte goluri și a fost eliminată din Conference League.

Gino Iorgulescu a explicat impactul acestor dificultăți asupra antrenorului: „Iei campionatul de cinci ori și te trezești la un moment dat că jucătorii nu sunt plătiți și trebuie să gestionezi tu ca antrenor chestia asta. Ca antrenor, trebuie să îi ai la zi plătiți ca să ai de ce să îi forțezi”.

Acesta a subliniat că presiunea financiară și responsabilitățile suplimentare pot afecta serios orice antrenor, chiar și pe cei cu o carieră impresionantă ca a lui Dan Petrescu.

