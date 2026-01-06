Ninsori, viscol și ger în mai bine de jumătate din țară. Zonele vizate de avertismentul ANM

O mare parte din țară intră sub incidența unui episod sever de iarnă, cu ninsori abundente, vânt puternic și ger, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. De marți și până vineri dimineață, mai multe zone vor fi acoperite de un strat consistent de zăpadă, polei și temperaturi extrem de scăzute.

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, când sunt așteptate precipitații în cea mai mare parte a țării.

„Temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte şi va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm. În Moldova, precum şi în centrul, sudul şi estul Transilvaniei temporar vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30...50 cm”, transmite ANM.

În noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul se va intensifica în sud și est, cu rafale de 50…60 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură va depăși 70…80 km/h, determinând perioade cu viscol și vizibilitate redusă.

Pentru noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie), vremea devine local geroasă în interiorul arcului carpatic și în zonele deluroase din restul țării, cu temperaturi minime care vor coborî, în general, între -15 și -10 grade.

O atenționare meteorologică cod galben acoperă perioada 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00, vizând Banatul, Crișana, Maramureșul, nordul și vestul Transilvaniei, dar și Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

”La început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20...35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15...30 cm. Local se va depune polei”, avertizează meteorologii.

Din noaptea de miercuri spre joi, vântul va bate tare în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50…70 km/h, iar la peste 1.700 de metri poate ajunge la 70…85 km/h, ceea ce va provoca ninsoare viscolită și reducerea accentuată a vizibilității.

O atenționare similară a fost emisă pentru același interval și pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, unde sunt așteptate precipitații mixte și depuneri locale de polei.