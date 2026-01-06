Social

Cum aerisești corect casa pe ger fără să pierzi toată căldura. Greșeala comună pe care trebuie să o eviți

Cum aerisești corect casa pe ger fără să pierzi toată căldura. Greșeala comună pe care trebuie să o evițiSursa: Vchalup | Dreamstime.com
Aerisirea locuinței în sezonul rece este unul dintre acele gesturi aparent banale pe care aproape toată lumea le face instinctiv. Problema este că instinctul îi păcălește pe mulți. Iarna, majoritatea oamenilor aerisesc exact invers decât ar trebui, iar efectele se văd rapid: senzație de frig persistent, calorifere care par să nu mai facă față și facturi mai mari la încălzire.

Contrar percepției comune, nu frigul de afară este principalul inamic, ci modul greșit în care este schimbat aerul din interior.

Aerisirea lentă răcește pereții și consumă mai multă energie

Aerisirea făcută lent, cu geamul întredeschis timp îndelungat, este cea mai frecventă greșeală. Mulți cred că, dacă lasă puțin deschis, aerul rece intră „controlat”. În realitate, acest tip de aerisire nu doar schimbă aerul, ci răcește progresiv pereții, podeaua și mobilierul.

Odată ce aceste suprafețe se răcesc, ele vor absorbi mult mai multă energie pentru a reveni la o temperatură confortabilă. Aerul se încălzește repede, dar structura locuinței nu.

Aerisirea scurtă și intensă păstrează căldura acumulată în casă

Varianta corectă pe timp de ger este aerisirea scurtă și intensă. Ferestrele se deschid larg pentru câteva minute, suficient cât aerul viciat să fie înlocuit rapid cu aer proaspăt.

În acest interval, pereții nu apucă să se răcească, iar căldura acumulată în locuință se păstrează. Este o soluție care pare agresivă, dar este mult mai eficientă din punct de vedere termic.

Curentul de aer accelerează schimbul și reduce pierderile

Curentul de aer, atât de evitat de mulți, este de fapt un aliat iarna. Deschiderea ferestrelor aflate pe părți opuse ale locuinței accelerează schimbul de aer și elimină rapid umezeala și dioxidul de carbon.

Fără acest curent, aerisirea devine lentă și ineficientă, chiar dacă geamul rămâne deschis mai mult timp.

Momentul aerisirii influențează confortul termic

Momentul ales pentru aerisire este la fel de important ca metoda. Dimineața, după trezire, aerul din locuință este încărcat cu umiditate și dioxid de carbon acumulat peste noapte. Seara, înainte de culcare, o aerisire scurtă îmbunătățește calitatea aerului și confortul termic.

După gătit, duș sau uscarea rufelor în interior, aerisirea nu ar trebui amânată, indiferent de temperaturile de afară. Umezeala lăsată în casă favorizează condensul și apariția mucegaiului.

Caloriferul trebuie oprit temporar în timpul aerisirii

Un alt obicei greșit este aerisirea cu caloriferul pornit la maximum. În acest caz, căldura produsă este eliminată direct în exterior.

Soluția corectă este oprirea temporară a sursei de încălzire, aerisirea rapidă și repornirea acesteia după închiderea ferestrelor. Temperatura va reveni rapid, fără pierderi semnificative de energie.

Calorifer

Sursă foto: Freepik

Locuințele mici au nevoie de aerisiri mai dese, nu mai lungi

În locuințele mici, aerul se degradează mai repede, dar asta nu înseamnă că trebuie aerisit mai mult timp. Din contră, aerisirile trebuie să fie mai dese, dar scurte.

Două sau trei aerisiri rapide pe zi sunt mai eficiente decât una singură, prelungită.

Baia și bucătăria concentrează cea mai mare umiditate iarna

Baia și bucătăria necesită o atenție specială iarna. Acolo se produce cea mai mare cantitate de umezeală. Aerisirea imediată după duș sau gătit este esențială pentru a preveni migrarea vaporilor de apă în restul locuinței.

Dacă umezeala se mută în camerele de zi sau dormitoare, riscul de condens și mucegai crește semnificativ.

Aerisirea corectă reduce riscul de mucegai și condens

Mucegaiul nu apare, de cele mai multe ori, din cauza frigului, ci din cauza aerului umed și stagnant. Aerisirea lentă menține umezeala și răcește pereții, creând condițiile ideale pentru probleme.

Aerisirea corectă reduce umiditatea, păstrează suprafețele calde și limitează condensul.

Obiceiurile greșite de aerisire cresc facturile la încălzire

Există câteva obiceiuri care ar trebui eliminate complet iarna. Geamul lăsat întredeschis ore întregi, aerisirea fără a crea curent sau ignorarea băii și bucătăriei duc inevitabil la pierderi de căldură și disconfort.

Toate acestea se traduc, în final, în consum mai mare și costuri mai ridicate.

Aerisirea corectă este una dintre cele mai simple forme de economie

Aerisirea corectă nu este un sacrificiu și nici o risipă. Este una dintre cele mai simple forme de economie și prevenție.

Iarna, regula este simplă și eficientă: aerisești mai puțin timp, dar mai bine.

