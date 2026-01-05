Vremea rea adună Guvernul în ședință. Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00

Autoritățile centrale intervin pentru a limita consecințele vremii severe și colaborează permanent cu administrațiile locale din zonele afectate de ninsoare și vânt puternic, a transmis luni Executivul. La Ministerul Afacerilor Interne a fost convocat, la ora 14.00, Comandamentul de iarnă, la care va participa și vicepremierul Marian Neacșu.

Potrivit Guvernului, între 22 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin structurile din subordine, a desfășurat operațiuni de deszăpezire cu 2.915 utilaje, prin direcțiile regionale din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău. Stocurile de sare sunt suficiente și pentru perioada următoare, iar echipele rămân mobilizate acolo unde apar probleme pe drumurile publice. De asemenea, efectivele MAI sunt pe teren și intervin pentru situațiile de urgență.

„Ca urmare a condiţiilor meteorologice au fost desfăşurate intervenţii în 40 de localităţi din 13 de judeţe pentru îndepărtarea copacilor căzuţi, degajarea elementelor de construcţie şi remedierea efectelor vântului puternic şi ale ninsorilor”, precizează Guvernul.

Ministerul Energiei acționează, prin operatorii de distribuție, pentru remedierea avariilor la rețelele electrice, cu promisiunea unor intervenții rapide pentru reconectarea consumatorilor.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice şi a pus la dispoziţia cetăţenilor şi autorităţilor informaţii utile pentru gestionarea eficientă a situaţiei. Instituţiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autorităţile locale pentru a oferi sprijin în toate comunităţile afectate de ninsoare şi viscol”, arată Executivul.

Meteorologii au emis mai multe atenționări de vreme severă, inclusiv ninsori, viscol și depuneri de polei.

Până luni, la ora 10.00, un cod galben vizează Banatul, mare parte din Transilvania, vestul și nordul Olteniei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali. Aici sunt prognozate cantități de 15–25 l/mp, cu strat de zăpadă de 20–25 cm la munte și 10–20 cm în zonele joase, iar vântul va sufla cu 50–70 km/h, respectiv 70–85 km/h la altitudini înalte, viscolind ninsoarea.

În același interval, este valabil un cod portocaliupentru zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde ninsoarea va fi abundentă, cu strat de 25–30 cm și rafale de 80–90 km/h.

De luni dimineață până marți, la ora 10.00, un nou cod galben va afecta regiunile montane, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei se vor semnala ninsori, lapoviță și ulterior precipitații mixte, favorizând poleiul și ghețușul.

Pentru perioada 5 ianuarie, ora 10.00 – 6 ianuarie, ora 10.00, intră în vigoare un alt cod portocaliu în aceleași zone montane, unde sunt așteptate din nou ninsori abundente, strat de 20–30 cm și viscol cu rafale de 80–90 km/h, cu vizibilitate redusă.