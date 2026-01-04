Politica

România, scoasă de la masa negocierilor legate de viitorul Europei. Mihai Fifor, avertisment pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

România, scoasă de la masa negocierilor legate de viitorul Europei. Mihai Fifor, avertisment pentru Nicușor Dan și Ilie BolojanNicusor Dan - Bolojan. Sursa foto: x.com
România este absentă de la negocierile cruciale privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei, deși ar fi trebuit să fie unul dintre actorii-cheie, susține deputatul PSD Mihai Fifor.

Fifor, ferm pentru președinte și premier

„Să nu uiti, Darie...! Mă rog, Ilie. Sau Nicușor. Sau cine vreți voi...După caz. Când nu ești la masă, ești sigur în meniu. Lumea se reașază. Rapid. Fără menajamente. Fără pauze. Fără vacanță prelungită pentru răcituri și sărmăluțe”, scrie Fifor, pe Facebook.

Marile puteri discută viitorul Europei, însă România lipsește, atrage atenția deputatul PSD Mihai Fifor. El subliniază că, la Kiev, consilierii pentru securitate națională ai principalelor puteri europene și euro-atlantice lucrează la conturarea viitoarei arhitecturi de securitate a continentului, abordând pacea din Ucraina, garanțiile post-război și echilibrele de putere care vor defini următorii ani.

„Se scriu documente-cadru, se aliniază poziții, se decid direcții strategice. Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Polonia, statele baltice, nordicii, Canada, NATO și instituțiile UE sunt la masă. Acolo unde se hotărăște. Ca de obicei, România nu este. Nu întârziată. Nu marginală. Absentă”, a subliniat Fifor.

Fifor

Mihai Fifor. Sursa foto: facebook

Critici la adresa aleșilor

Fifor atrage atenția că România, stat de frontieră NATO, cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, actor care ar fi trebuit să fie indispensabil în orice discuție serioasă despre securitatea Mării Negre și a flancului estic, lipsește exact când se redesenează harta de securitate a Europei.

„Stat de frontieră NATO, cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, actor care ar fi trebuit să fie indispensabil în orice discuție serioasă despre securitatea Mării Negre și a flancului estic - România lipsește exact când se redesenează harta de securitate a Europei. Și nu din întâmplare. Ci pentru că, între timp, România e pe pauză. Dar, cu vigilența-i recunoscută deja, privește cu îngrijorare”, arată el.

Fifor: Din păcate, însă, în geopolitică nu există vacanță

El subliniază că, în timp ce alte state își consolidează pozițiile strategice și negociază pacea, la București predomină tăcerea și lipsa de inițiativă.

„În timp ce alții negociază pacea și își consolidează pozițiile strategice, la București domină liniștea. Tăcerea veșnic prudentă, mereu convenabilă. Absența ‘strategică’ ridicată la rang de normalitate. Din păcate, însă, în geopolitică nu există vacanță. Pentru că, atunci când nu ești la masă, ești în meniu”, a mai spus el.

