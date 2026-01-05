Temperaturile vor scădea din nou. Vremea geroasă va cuprinde toată țara

După câteva zile marcate de ninsori și viscol, temperaturile vor scădea accentuat în a doua parte a săptămânii, iar în mai multe regiuni ale țării minimele pot ajunge până la -15 grade Celsius, a avertizat directorul ANM, Elena Mateescu, la un post TV.

Elena Mateescu a declarat la Antena 3 CNN că avertizările meteorologice de cod galben și portocaliu sunt valabile până mâine dimineață, iar fenomenele de iarnă continuă să fie active. În zonele aflate sub cod portocaliu, precum și în regiunile montane, stratul de zăpadă este consistent, cu grosimi cuprinse între 20 și 30 de centimetri.

„Rămâne în vigoare până mâine dimineață avertizarea meteorologică de cod galben și portocaliu, în care fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă sunt în continuare în desfășurare. Vorbim de strat de zăpadă consistent, în mod deosebit în ariile avertizate de cod portocaliu, dar și la munte, unde grosimile sunt variabile, între 20 și 30 de centimetri”, a explicat aceasta.

În zonele montane, ninsorile sunt însoțite de rafale puternice de vânt, care pot ajunge la 80–90 km/h pe creste, reducând vizibilitatea și viscolind zăpada.

În regiunile vizate de cod galben, precipitațiile continuă și alternează între ploi, lapoviță și ninsoare. De asemenea, în zonele joase din vest, centru și nord, se poate forma un strat de zăpadă cu grosimi de 3 până la 10 centimetri.

„Vorbim de ploi, lapoviță și ninsori. Este posibil ca și în zonele mai joase de relief, în special în vest, centru și nord, să se depună un strat de zăpadă de 3 până la 10 centimetri”, a explicat directorul ANM.

Temperaturile vor scădea treptat pe parcursul săptămânii, iar cel mai rece interval este așteptat joi și în noaptea de joi spre vineri. În Banat și Crișana, valorile maxime vor rămâne sub zero grade, în timp ce minimele din regiunile intracarpatice pot coborî până la -15 grade Celsius.

Vremea geroasă va afecta și sud-estul țării. „Pe litoral vor fi temperaturi de minus un grad, iar în Capitală este posibil ca minima să coboare spre -5 grade Celsius”, a afirmat Elena Mateescu.