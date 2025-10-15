Inițiativă în sprijinul micilor pacienți. Curtea Spitalului de Copii „Dr. Victor Gomoiu” a fost transformată într-o grădină urbană

Din cuprinsul articolului Un loc mai prietenos

Spațiile verzi ale Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, din București, au fost transformate într-o grădină urbană, în urma unei acțiuni de voluntariat, organizate de compania Klarwin, împreună cu Asociația Dăruiește Aripi.

Inițiativa, parte din campania de responsabilitate socială a Klarwin, compania românească lider european în soluții pentru filtrare, separare și purificare, a adus laolaltă voluntari care au participat la igienizarea și reamenajarea spațiilor exterioare ale unității medicale. Au fost curățate aleile, plantați arbuști și reconfigurate zonele verzi, astfel încât pacienții, familiile acestora și personalul spitalului să se bucure de un mediu mai accesibil și mai prietenos. Prin această inițiativă, compania își reconfirmă deschiderea de a extinde impactul pozitiv al activității sale, dincolo de domeniul tehnologic, în care activează.

„Credem că responsabilitatea unei companii nu se oprește la clienți și parteneri, ci se extinde către societate și către modul în care putem contribui la binele comun. Mediul în care copiii și familiile lor își petrec timpul într-un spital contează enorm, iar pentru noi a fost o bucurie să punem la dispoziție nu doar resurse, ci și implicarea directă a echipei Klarwin”, a declarat Adrian Dobre, fondator și CEO Klarwin.

Proiectul a fost posibil în colaborare cu Asociația Dăruiește Aripi, organizație non-profit de utilitate publică, care desfășoară programe inovatoare în oncologia pediatrică, susținând accesul la servicii medicale de calitate pentru copiii cu afecțiuni grave.

„Ne bucurăm mereu să vedem cum parteneri din mediul privat aleg să se implice direct în îmbunătățirea spațiilor în care copiii petrec momente mai puțin plăcute din viața lor. Mulțumim echipei Klarwin pentru că a ajutat la transformarea curții spitalului Gomoiu într-un loc mai prietenos. E un exemplu frumos de responsabilitate socială care aduce zâmbete pe fețele copiilor și un strop de normalitate în viața micilor pacienți”, a declarat Alina Pătrăhău, fondator și președinte al Asociației Dăruiește Aripi.

Acțiunea de la Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” marchează o nouă etapă în angajamentul Klarwin de a sprijini comunitatea prin proiecte sociale și de mediu. În cei peste 20 de ani de activitate pe piața regională, compania a derulat campanii de plantare și igienizare a spațiilor verzi și s-a implicat în inițiative sportive și educative, menite să încurajeze formarea unor obiceiuri sănătoase, de la protejarea mediului și un consum responsabil de resurse, până la adoptarea unui stil de viață echilibrat. În același spirit, Klarwin organizează anual „Ziua porților deschise”, unde elevii au ocazia să descopere știința printr-o experiență interactivă și atractivă, direct de la specialiștii companiei.