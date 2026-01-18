România - Danemarca, ora 21.30. Meci infernal pentru „tricolori” la CE de handbal

Naționala de handbal masculin a României joacă, în această seară, de la ora 21.30 (în direct pe Voyo) o partidă extrem de dificilă la Campionatul European. „Tricolorii” vor da peste Danemarca, una dintre țările gazde ale turneului continental alături de Suedia și de Norvegia. Danezii sunt unii dintre marii favoriți la câștigarea trofeului.

În primul meci, ei au trecut fără probleme de reprezentativa Macedoniei de Nord cu scorul de 36 la 24. În timp ce România a avut parte de un debut nefericit în fața Portugaliei, scor 34-40.

„Timp de 10 minute, am jucat de la egal la egal cu Portugalia. Au urmat 3 minute cu greșeli tehnice, iar o echipă atât de valoroasă te taxează imediat. S-au distanțat, am alergat tot meciul pentru a ne apropia.

E clar că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Aceleași greșeli au apărut și în meciurile de pregătire. O pasă aiurea, o pasă interceptată, goluri ușoare pentru adversare. Trebuie să eliminăm erorile. Din acel moment, România va deveni cu siguranță o echipă foarte bună”, a spus selecționerul George Burcea după meciul cu lusitanii.

Care este de părere că adversarii din această seară reprezintă cea mai bună națională din lumea handbalului masculin. „Din punctul meu de vedere, danezii formează cea mai bună echipă din lume. Vom încerca să fim și noi parte din spectacol, vom da tot ce putem. Dorim să ne bucurăm de atmosferă, de handbal. Astfel de momente se întâmplă foarte rar în viață”, a anticipat selecționerul confruntarea cu nordicii.

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara). Andrei Drăgan, Dan Vasile, Demis Grigoraș, Gabriel Ilie, Liviu Caba și Erik Pop lipsesc din motive medicale