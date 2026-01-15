Cupa Mondială de Rugby 2035 ar putea avea loc în Japonia

Japonia își propune să găzduiască din nou Cupa Mondială de Rugby în 2035, la 16 ani după ce a devenit prima țară asiatică care a organizat acest turneu, transmite AFP. Masato Tsuchida, președintele Federației Japoneze de Rugby, a declarat că țara sa a trimis deja o scrisoare de intenție către World Rugby (WR) , structura internațională care coordonează acest sport.

Japonia a găzduit Cupa Mondială de Rugby în 2019, când a reușit pentru prima dată să ajungă în sferturile de finală.

„Cupa Mondială devine tot mai mare în fiecarean și va fi nevoie ca întreaga Japonie să se implice. Vreau să organizăm cel mai bun Campionat Mondial din istorie, pentru lumea sportului și pentru Japonia”, a spus Masato Tsuchida.

Următoarele ediții ale Cupei Mondiale de Rugby vor avea loc în Australia, în 2027, și în Statele Unite, în 2031.

Pentru turneul din 2035, Japonia va concura cu Italia, Spania și mai multe țări din Orientul Mijlociu. World Rugby urmează să realizeze o primă selecție în mai 2027, iar decizia finală privind gazda ediției va fi anunțată în noiembrie 2027.

„În lumea de astăzi, în care diviziunile sunt adesea scoase în evidență, credem că forța și spiritul Japoniei sunt importante”, a adăugat Tsuchida.

Cupa Mondială de Rugby este cel mai important eveniment din calendarul internațional al rugby-ului și se situează ca al treilea eveniment sportiv ca amploare din lume, după Campionatul Mondial de Fotbal și Jocurile Olimpice. De la prima ediție, organizată în 1987 în Noua Zeelandă și Australia, competiția a înregistrat o creștere spectaculoasă la capitolul popularitate și impact financiar. Turneul a stabilit recorduri succesive atât în privința audiențelor televiziunii, cât și a veniturilor generate și a numărului de spectatori prezenți pe stadioane.