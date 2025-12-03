România, grupă de foc la Campionatul Mondial de Rugby - 2027. Analiza selecționerului

Naționala de rugby a României va avea o misiune complicată la Campionatul Mondial din 2027 ce va fi găzduit de Australia (1 octombrie - 13 noiembrie). În urma tragerii la sorți ce s-a desfășurat la Sydney, „stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni Africa de Sud, Georgia și Italia.

Africa de Sud a câștigat ultimele două ediții, în 2019 și 2023.

Noul format al turneului final permite calificarea în optimile de finală nu doar a primelor două clasate din fiecare grupă, ci și a celor mai bune patru echipe de pe locul trei. Este pentru prima dată când Cupa Mondială include o fază a „optimilor”.

Grupa A – Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong.

Grupa B – Africa de Sud, Italia, Georgia, România.

Grupa C – Argentina, Fiji, Spania, Canada.

Grupa D – Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia.

Grupa E – Franţa, Japonia, SUA, Samoa.

Grupa F – Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe.

David Gerard, antrenorul naționalei de rugby a României, crede că „stejarii” au picat într-o grupă extrem de dificilă. Acolo unde cel mai de temut adversar este Africa de Sud, deținătoarea trofeului. Dar, urmează o perioadă în care naționala are ocazia să se pregătească la capacitate maximă pentru a face față rigorilor turneului final.

„Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gerard pentru rugbyromania.ro.