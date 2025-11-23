Sport

Alexia Blănaru a câştigat medalia de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de junioare de la Manila

Alexia Blănaru. Sursa foto: Facebook/Federația Română de Gimnastică
Gimnasta Alexia Blănaru a obținut, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare de la Manila. În aceeași finală, Aniela Tudor s-a clasat pe locul șapte.

Alexia Blănaru a câştigat medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, după ce prima săritură i-a adus 13.133 puncte, iar a doua a fost notată cu 14.000.

Pe podium s-au mai aflat Lavienna Crain din Statele Unite, cu 13.683 puncte, și Misa Nishiyama, care a obținut 13.633 puncte. În aceeași finală, Aniela Tudor a încheiat concursul pe locul șapte, cu 13.049 puncte.

Echipa României s-a clasat pe locul 5 la Campionatul Mondial de junioare

La CM de la Manila, echipa României s-a clasat pe locul 5, cu un total de 101.163 puncte. În concursul individual-compus, Alexia Blănaru a încheiat pe locul 13, cu 50.298 puncte, iar Aniela Tudor pe locul 21, cu 48.831 puncte.

România gimnastică artistică

România gimnastică artistică. Sursa foto: Facebook/Agenția Națională pentru Sport

În calificări, Alexia Blănaru a obținut 51.465 puncte (Sărituri – 13.600, Paralele – 11.966, Bârnă – 13.333, Sol – 12.566), ocupând locul 12, Aniela Tudor a încheiat cu 48.831 (Sărituri – 13.033, Paralele – 10.766, Bârnă – 12.966 și Sol – 12.066), ocupând locul 23, iar Iris Iordache a acumulat 48.499 puncte (Sărituri – 12.600, Paralele – 10.766, Bârnă – 12.200, Sol – 12.933), ocupând locul 25.

Titlul mondial la individual-compus a fost câștigat de Yume Minamino, care a încheiat competiția cu 53.632 de puncte.

Aurul pe echipe, câștigat de Franța

Aurul pe echipe a revenit Franței, reprezentată de Elena Colas, Maiana Prat și Lola Chassat. Japonia a încheiat competiția pe locul al doilea, cu 107.930 de puncte, iar Statele Unite s-au clasat pe poziția a treia, cu 106.230 de puncte. România a terminat pe locul cinci, după echipa Chinei, aflată pe poziția a patra.

Luni, România va fi reprezentată în finala de la bârnă de Alexia Blănaru, iar în finala de la sol de Iris Iordache.

