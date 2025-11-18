Franța, sub presiunea violenței generate de traficul de droguri. Macron reacționează înaintea alegerilor locale

Valul tot mai frecvent de incidente armate asociate rețelelor de droguri readuce în prim-plan problema securității în orașele franceze, într-un context politic sensibil. În perspectiva alegerilor locale care se apropie, tema riscă să devină una dintre principalele mize electorale. Președintele Emmanuel Macron a convocat marți o întâlnire dedicată subiectului la Palatul Élysée, pe fondul intensificării atacurilor violente și al presiunii publice crescânde.

Tot mai multe agresiuni armate comise în ultimele săptămâni în Franța, considerate de autorități legate de traficul de droguri, arată dimensiunea reală a crizei. Presa internațională, inclusiv POLITICO, notează că acest fenomen anunță o dezbatere electorală centrată pe siguranța publică. Un caz recent petrecut la Grenoble, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a lăsat un adolescent de numai 13 ani grav rănit, potrivit autorităților locale. Doar câteva zile mai devreme, fratele mai mic al unui cunoscut activist din Marsilia a fost împușcat mortal, procurorul care coordonează ancheta vorbind despre o posibilă tentativă de intimidare.

Ministrul de interne Gérald Darmanin a calificat incidentul drept un moment decisiv, declarând vineri că moartea tânărului Mehdi Kessaci, în vârstă de 20 de ani, „a reprezentat un «moment de cotitură înfricoșător»”, subliniind că acesta și fratele lui Amine au devenit activiști împotriva traficului de droguri după ce fratele lor vitreg a murit într-un schimb de focuri între bande rivale.

Amine Kessaci, astăzi în vârstă de 22 de ani, este unul dintre cei mai vizibili militanți ai mișcării anti-trafic de droguri din Marsilia, oraș marcat de decenii de violență asociată rețelelor de narcotrafic. Reacțiile din plan local au fost la fel de ferme. Benoît Payan, primarul de centru-stânga, a declarat că această crimă poate reprezenta începutul unei „noi ere” în confruntarea cu traficanții, dacă ancheta va confirma intenția de a intimida.

În paralel, percepția publică se schimbă rapid. Un sondaj Ifop publicat duminică arată că 76% dintre respondenți consideră securitatea elementul central al agendei politice locale în perspectiva alegerilor din primăvara anului 2026. Tema domină acum alte subiecte economice sau sociale.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, peste 10% dintre crimele comise anul trecut în Franța au legătură directă cu traficul de droguri. Ca urmare, guvernul a întărit strategia de combatere, susținând introducerea unui nou cadru legislativ care să sporească atribuțiile poliției și ale magistraților în urmărirea rețelelor criminale.

Există însă și voci care contestă orientarea strict represivă. „Acţionăm la fel cum a făcut SUA când a introdus prohibiţia, ceea ce a dus la apariţia mafiei”, afirmă Eric Coquerel, președintele comisiei pentru finanțe publice din Adunarea Națională și reprezentant al formațiunii La France Insoumise. Acesta pledează pentru legalizarea canabisului și adoptarea unei politici axate pe reducerea riscurilor, nu doar pe măsuri punitive.

Marți a fost organizată la Palatul Élysée o reuniune specială dedicată traficului de droguri și evoluției violenței urbane. Președintele Emmanuel Macron și premierul Sebastien Lecornu au participat la această întâlnire, menită să ofere „un bilanţ, în urma asasinării fratelui lui Amine Kessaci, în legătură cu criminalitatea organizată din Marsilia şi, mai larg, pe întreg teritoriul”.

La final, ministrul de interne Laurent Nuñez a condamnat ferm situația, vorbind despre o „crimă de intimidare” și un „punct de cotitură”, conform relatărilor din Le Figaro. În plus, el a anunțat că președintele Emmanuel Macron va efectua o vizită la Marsilia la jumătatea lunii decembrie, după o nouă serie de consultări cu miniștrii implicați în gestionarea securității interne.