Dani Cămătaru: Acum drogurile sunt la ordinea zilei, se pot cumpăra de oriunde pe bani puțini

Dani Cămătaru a explicat la un podcast că viața de stradă s-a transformat în sens negativ în ultimii ani. Așa că toate substanțele interzise au ajuns să fie accesibile inclusiv copiilor.

Dani Cămătaru război cu drogurile

Băiatul lui Sile Cămătaru a povestit la un podcast faptul că viața de stradă s-a schimbat mult în ultimii ani. ”E rău în ziua de astăzi. Nu mai e ca altă dată să te chinui să faci rost de droguri. Acum e la ordinea zilei. Cu 10-20 de lei își iau droguri de nu mai pot să scape de ele.

Uită-te de câțiva ani încoace câtă lume s-a distrus de la legale. Și decât să îmi văd băiatul că ajunge rău, mai bine mă duc la pușcărie. Asta e, dacă asta e legea în România și așa trebuie să se întâmple, asta se va întâmpla”, a povestit acesta.

Fiul lui își comandase alcool pe Glovo

De altfel acesta a explicat și ce l-a dus în pragul ieșirii violente pe care a avut-o față de băiatul lui. Strada, dar și faptul că cei mici au acces la toate substanțele mult mai ușor l-au făcut să își iasă din minți.

”A cheltuit toți banii, era la Sibiu, du-te dă-i bani la băiat. Când a venit acasă mă uit la el pe Glovo își comandase vodkă. Probleme pe la școală zilnic. Îl prind că fumează vapy și i-am spus că nu e ok. Sunt prieten cu el, dar e nevoie de puțină autoritate ca să fie serios”, a spus acesta.

Substanțele interzise l-au scos din sărite

Dar cireașa de pe tort a fost cu totul alta. ”Și tot o suna pe sora mea și îi vorbea prost la adresa copilului ei. și i-am spus: mă, tăticule, ai și tu un frate mai mic, ți-ar plăcea să fie sunat să i se vorbească așa? Noi am trăit toți în aceiași casă. Tu cu verii tăi trebuie să fiți ca frații. Să nu mai faci prostia asta. I-am sunat și pe părinții copiilor.

La ceva timp, iar face același lucru. Și una peste alta l-a prins mă-sa iar cu vapy din alea. și am înțeles că i-a întrebat pe unii de unde poate să își ia iarbă? Și am văzut negru în fața ochilor”, a mai povestit Dani Cămătaru.

