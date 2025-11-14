Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare

Dani Cămătaru, fiul lui Sile Cămătaru a explicat la un podcast faptul că nu este un tată abuziv așa cum se speculează. Acesta a explicat că i-a cerut iertare fiului după imaginile în care apărea bătându-l cu bestialitate.

Fiul lui Sile Cămătaru a povestit că intenția lui nu a fost aceea de a-și agresa copilul. Mai ales că spune el băiatul lui are parte de toată atenția și de toate condițiile.

”Acum mi-aș dori să nu am nici un ban. să merg așa pe stradă cu mâinile în buzunar. În imaginile alea au văzut un părinte adus la disperare, un părinte nervos care și-a pierdut cumpătul, pentru că dacă lumea ar vedea viața de zi cu zi a fiului meu și-ar schimba părerea despre mine. Băiatul meu e îmbrăcat, plimbat, răsfățat. A fost dus la fotbal, la box, știe engleza la perfecție, m-am ocupat de el”, a explicat acesta.

Dani Balint a mai spus că de la acel moment i-a cerut iertare copilului. ”După faza aia nu mai știam ce să-i fac. Să-i pup mâinile picioarele, e primul meu băiat din viața mea. Nici fete nu mi-a mai făcut. Alții mergeau prin cluburi, eu așteptam joia la magazin”, a mai spus el.

Cert este că în urma imaginilor în care apare agresându-și copilul, Dani Balint a fost arestat pentru câteva zile. Ulterior instanța de apel l-a eliberat. La acel moment surorile și soția lui au ieșit să îi ia apărarea și să explice că educația se face uneori cu palma.

Dani Balint este fiul mult mai celebrului său tată, Sile Cămătaru, proaspăt eliberat și el de după gratii. Acesta a fost acuzat de proxenetism, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat și condamnat pentru faptele sale.

Și-a ispășit și ultima pedeapsă, pentru că în ultimii 30 de ani acesta a fost condamnat de mai multe ori. Cert este că acum este din nou liber, rămâne de văzut pentru cât timp.