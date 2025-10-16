Surorile lui Dani Balint sar în ajutorul lui, după ce și-a agresat copilul: Facem pușcărie că ne educăm copiii

Rebeca Balint, una dintre fiicele lui Sile Cămătaru a postat un clip în care își apără fratele, pe Dani, arestat pentru că și-a agresat copilul. Aceasta spune că cel mic trebuie să știe pe cineva de frică și că așa își ei educă copiii.

Rebeca Balint a explicat faptul că fratele ei a fost arestat pe nedrept. Aceasta a explicat că Dani Balint este un tată extraordinar. ”Se ocupă de el, îl crește, îl iubește, are cel mai răzgâiat copil posibil.

Nu mai vrem să acceptăm eticheta pe care voi ne-o puneți. zeci de ani de când se minte despre noi, că dăm oameni la lei, că racolăm minori, acum că nu mai face nimeni nimic am ajuns să facem pușcărie că ne educăm copiii”, a explicat fata lui Sile.

Aceasta a mai spus că soția la acel moment nu se afla la locul faptei. ”S-a spus că l-a snopit în bătaie pe David că a sărit să o agreseze pe mama copilului, care era la muncă, deci nu era pe filmare. În primul rând acolo era sora mea, Sara. Subiectul este din această vară, dar s-a sesizat poliția după câteva luni.

Dacă fratele meu, ditai matahala îi dădea pumni și picioare, de acolo nu-l mai lua decât SMURD-ul. S-a montat filmarea să pară ceea ce nu e”, a mai explicat Rebeca.

Aceasta a concluzionat că fiul lui dani trebuie să știe cuiva de frică. ”Că s-a năpustit cu bestialitate. Fratele meu l-a tras și a țipat pentru că intenția lui a fost să-l sperie, copilul trebuie să știe de frică. De ce nu se sesizează poliția în cazuri în care copiii sunt cu adevărat bătuți violați, maltratați, pentru ei nu se mai face nimic.

V-ați găsit să arestați un om și ați despărțit copilul de tatăl lui”, a mai spus ea. Dani Balint a fost arestat după ce în luna august a acestui an și-ar fi agresat copilul în plină stradă. Pe lângă această agresiune, polițiștii îl acuză și de tulburarea liniștii și ordinii publice. Faptul că și-ar fi agresat copilul ar fi stârnit o stare de nesiguranță și în jur, la oamenii care îi priveau.