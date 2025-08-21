Monden Frații Cămătaru s-au reunit la petrecere. Cine e în centrul atenției







Frații Cămătaru sunt din nou liberi, asta după ce și Sile a reușit să iasă de după gratii, acolo unde și-a petrecut ultimii ani din viață. Cei doi s-au reunit la o petrecere cu fast și maneliști.

Sile și Nuțu s-au lăsat fotografiați ca pe vremuri, la o petrecere. De această dată între ei nu se află Florin Salam, cel pe care Nuțu l-a susținut în cariera lui, ci Tzancă Uraganu, care se pare că e noul manelist preferat al celor doi interlopi. Drept urmare cântărețul s-a pozat lângă cei doi și a postat fotografia pe rețelele de socializare.

Desigur că poza a primit mii de like-uri de la fanii celor trei personaje. De altfel Tzancă a fost convocat de mai multe ori să cânte pe internet pentru Sile. El a fost plătit ca la dedicații de către Mario Balint, fiul lui Sile Cămătaru. Semn că încă de când se afla după gratii, interlopul și-a schimbat gusturile în materie de manele.

Sile Cămătaru a ieșit de după gratii la sfârșitul lunii aprilie a acestui an. El a fost încarcerat în 2020, după ce a primit o condamnare de 6 ani într-un dosar de proxenetism. La acel moment, judecătorii au contopit cu o pedeapsă mai veche drept urmare interlopul a mai primit câteva sute de zile în plus.

Drept urmare a stat după gratii aproximativ 5 ani. De altfel și în trecut acesta a fost condamnat pentru cămătărie, șantaj și alte fapte de violență. La fel ca și fratele său, Nuțu, doar că acesta a ieșit primul de după gratii.

La momentul în care au fost săltați pentru cămătărie, procurorii au găsit și carnetul pe care îl țineau cu datornicii. De asemenea, în 2014 cei doi au rămas și fără animalele exotice pe care le-ar fi folosit ca să își sperie datornicii.