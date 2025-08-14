Monden

Tzancă Uraganu și mascații. Cum a fost controlat manelistul de trupele de forță

Tzancă Uraganu și mascații. Cum a fost controlat manelistul de trupele de forțăTzancă Uraganu. Sursa foto: Youtube
Tzancă Uraganu a explicat într-un video ce s-a întâmplat la Slobozia și cum de a fost scos din mașină și controlat de mascați. Manelistul a spus că nu avea de ce să nu răspundă comenzilor oamenilor de forță.

Tzancă Uraganu controlat de mascați

Manelistul a explicat cu lux de amănunte de ce a fost suspus controlului. ”În legătură cu mascații care m-au oprit acum câteva zile la Slobozia. am fost opriți în trafic când am terminat concertul. Eu având geamuri negre la mașină au venit la noi. Ne-au spus că toată lumea trebuie să iasă din mașină și să pună mâinile pe geam.

Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu. Sursa foto: Facebook

Asta a durat câteva secunde. Ulterior a apărut șeful de dispozitiv și mi-a spus: Tzancă este un control, nu vrem să speriem copiii, eram cu cei mici în mașină. Apoi mi-a spus să urc în mașină că deja filma lumea. Exact așa mi-a spus. Că a fost un control de rutină”, a mai povestit artistul.

Șoferul nu a scăpat de drug test

Chiar și așa, șoferul a fost supus unui drug-test. ”A controlat șoferul pe care l-a testat cu drug-testul. s-au uitat prin mașină și asta a fost tot. Nu s-a întâmplat nimic. Probabil că dacă mă vedea și ofițerul de la mascați nu cred că mă dădea jos, pentru că știe toată România și toată poliția, cine sunt și cu ce mă ocup eu.

Dar probabil nu a văzut omul pentru că aveam geamuri negre la mașină. Și au zis: toată lumea jos, evident că am coborât că doar respecți comenzile când vin mascații. Nu discutăm, asta e legea, nu ai cum să te pui cu legea. Multă lume parcă râdea că ne-au dat jos mascații. Cui spun mascații să se dea jos? Sau să stea pe burtă în țara asta și nu execută? Există cineva? Eu nu prea cred. Așa că…”, a mai spus manelistul.

