Fiul lui Sile Cămătaru, trimis în arest preventiv. E acuzat că și-a agresat copilul pe stradă

Judecătoria Sectorului 3 București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Balint Vasile Daniel, fiul interlopului Sile Cămătaru. Măsura a fost solicitată de procurori, după ce ancheta a arătat că bărbatul și-ar fi agresat copilul de 12 ani, chiar pe stradă, sub privirile oamenilor aflați în zonă.

Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, Balint Vasile Daniel a fost deferit justiției pentru infracțiunile de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Procurorii arată că, la data de 6 august 2025, în jurul orei 21:45, acesta și-ar fi agresat fiul în vârstă de 12 ani, aplicându-i lovituri cu palma și pumnul în urma unei altercații verbale. Incidentul s-a produs în plină stradă, în Sectorul 3 al Capitalei, sub privirile șocate ale mai multor trecători.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul agresiunii, imaginile fiind cele care au determinat polițiștii să se autosesizeze.

Potrivit informațiilor publicate de Bugetul.ro, copilul agresat este fiul biologic al lui Balint Vasile Daniel, crescut în mare parte de bunici, alături de care locuiește. Ancheta a arătat că scandalul ar fi pornit după ce tatăl s-a enervat pentru că băiatul nu ar fi reacționat în timpul unei discuții telefonice în care alți copii l-ar fi insultat.

Deși filmarea are un conținut puternic emoțional, mama și bunicii minorului au refuzat să depună plângere și nu au cerut emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

În urma analizării probelor strânse în dosar, anchetatorii au dispus începerea acțiunii penale împotriva lui Balint Vasile Daniel și au cerut instanței arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Solicitarea procurorilor a fost aprobată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 3.

Investigația rămâne în desfășurare, sub coordonarea Parchetului, pentru clarificarea completă a circumstanțelor incidentului.