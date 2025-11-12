Șeful Poliției face dezvăluiri despre moartea Andreei Cuciuc. Ce substanțe au fost găsite în sângele fete

Republica Moldova. În sângele Andreei Cuciuc nu au fost identificate droguri sau substanțe psihotrope – arată raportul de expertiză medico-legală prezentat de Inspectoratul General al Poliției. Singura substanță depistată a fost o cantitate de alcool, iar cauza decesului a fost stabilită clar de specialiști, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul Realitatea.

Oficialul a precizat că, deși părinții tinerei și unele declarații publice au invocat ipoteza consumului de droguri, investigațiile Ministerului Sănătății nu au confirmat-o.

„Părinții, cumva, vorbesc lucruri care sunt pe neînțelesul societății. Când spui că au fost droguri sau alte substanțe, de ce nu ridici această întrebare după ce ai citit raportul de expertiză?”, a întrebat retoric Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a menționat că analiza toxicologică a fost extinsă pentru a verifica inclusiv prezența eventualelor droguri sintetice.

„A fost una dintre cele mai sofisticate expertize dispuse, tocmai pentru a elucida absolut totul. La fel s-a procedat și cu înregistrările video, totul a fost analizat integral, fără omisiuni”, a precizat acesta.

Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, tânărul Cristi Botgros are statut de martor în anchetă.

„Statutul de bănuit presupune existența unor elemente infracționale sau suspiciuni clare. Ceea ce i se impută ține de alte aspecte, dar nu de omor”, a explicat șeful IGP.

Deputatul Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei „Lăutarii”, și nepotul său Cristian Botgros se pregătesc să-i acționeze în judecată pe interpretul Igor Cuciuc și soția acestuia, Diana. Cei doi acuză familia Cuciuc că ar fi răspândit informații false privind implicarea lui Cristi Botgros în moartea subită a fiicei lor de 17 ani.

Igor Cuciuc a declarat că a primit o cerere prealabilă de la Nicolae și Cristi Botgros, prin care se solicită despăgubiri morale de 350.000 de lei.

Violonistul Cristian Botgros afirmă că este victima unei campanii de defăimare publică, care i-a afectat profund viața personală și cariera artistică.

„Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Îmi pare sincer rău pentru pierderea familiei Cuciuc, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii”, a scris instrumentistul pe Facebook.

Soții Cuciuc susțin că cererea prealabilă are scopul de a-i intimida.

„Ca să ne închidă gura, să nu mai vorbim despre tragedia care s-a întâmplat. De ce nepotul lui a fost la masă cu Andreea și a propus droguri la copii? Vor să ne intimideze, să nu mai deschidem gura. Și soția n-a scris niciun nume. De asta ne-am pus semne de întrebare”, a declarat Igor Cuciuc.

Tensiunile au izbucnit după un mesaj postat de Diana Cuciuc pe 4 octombrie, în timp ce Cristian Botgros era internat în stare de comă.

„Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog, vorbiți cu copiii voștri, spuneți-le să fie atenți la ce beau și în ce anturaj se află”, scria mama Andreei.

Fiica interpretului Igor Cuciuc, Andreea, s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2023, la un pub din sectorul Botanica, unde participa la balul bobocilor alături de colegii de la Colegiul „Ștefan Neaga”.