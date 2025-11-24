Franța introduce serviciul militar voluntar. De când s-ar putea aplica măsura

Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar putea anunța curând introducerea recrutării militare voluntare, potrivit Le Figaro. Data de joi, 27 noiembrie, a fost emisă ca o ipoteză, dar nu există nicio confirmare oficială deocamdată.

„În lumea în care trăim, făcută din incertitudini și o creștere a tensiunilor, dacă vrem să fim cu adevărat în siguranță, trebuie să-l descurajăm pe celălalt să vină.

Franța trebuie să continue să fie o națiune puternică, cu o armată puternică, dar și cu o capacitate de reacție colectivă”, a declarat chiriașul Palatului Elysée ieri, în marja G20 de la Johannesburg, în Africa de Sud.

În timp ce țările scandinave sau baltice, apropiate de Rusia, au menținut sau reintrodus serviciul militar obligatoriu în ultimii ani, Franța a suspendat serviciul militar obligatoriu în 1997, sub președintele Jacques Chirac.

„Mulți vecini din Europa reintroduc un serviciu militar național”, a observat ieri șeful statului major al forțelor armate, generalul Fabien Mandon, tot la France 5, subliniind că acestea sunt „elemente care trebuie observate și în țara noastră”.

Emmanuel Macron a introdus ideea serviciului voluntar pe 13 iulie în fața unui public format din ofițeri superiori. Confruntați cu o Europă „pusă în pericol” de „amenințarea persistentă” a Rusiei, „avem nevoie de o națiune capabilă să reziste, să fie mobilizată”, a subliniat el.

Pe lângă „eforturile depuse în rezerva noastră”, este necesar și „să oferim tinerilor un nou cadru pentru a servi, în moduri diferite, în cadrul forțelor noastre armate”, a subliniat el, promițând „decizii în acest sens în toamnă”.

Chestionat de France Presse, Ministerul Apărării nu a comentat detaliile acestui serviciu și durata sa, precum și costul său. Există „lucrări în curs în acest sens”, a indicat pur și simplu Alice Rufo, ministrul delegat la Forțele Armate, duminică la France Info.