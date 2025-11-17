România intră oficial în noua competiție World Rugby Nations Cup. Cu cine suntem în grupă

World Rugby a anunțat detalii despre noua competiție World Rugby Nations Cup, care debutează în 2026. România va face parte din grupa europeană-africană-asiatică, alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong și Zimbabwe. Formatul este asociat cu Nations Championship, programat să înceapă tot în 2026.

World Rugby a prezentat primele informații oficiale despre structura noii competiții globale, World Rugby Nations Cup (WRNC), un proiect care își propune să crească nivelul sportiv al țărilor din eșalonul secund al rugby-ului internațional. Noul calendar este parte a unei strategii integrate prin care forul mondial dorește să consolideze competitivitatea și sustenabilitatea economică a acestui sport, prin turnee oficiale desfășurate în ferestrele tradiționale din iulie și noiembrie.

România va participa în WRNC, fiind inclusă în grupa destinată Europei, Africii și Asiei. Este o competiție de amploare, cu 12 echipe la start, organizate în două grupe regionale. Federația Română de Rugby a menționat că detaliile oficiale au fost confirmate și prin intermediul rugby.ro.

Stejarii vor evolua în Grupa A, structurată pe criterii geografice. Gruparea cuprinde echipe din Europa, Africa și Asia. România se va confrunta cu Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong și Zimbabwe.

Grupa B este dedicată Americii și Pacificului. Din această grupă fac parte Uruguay, Statele Unite, Chile, Tonga și Canada. A șasea echipă va fi stabilită după încheierea turneului final de calificare la Cupa Mondială, desfășurat la Dubai, unde se înfruntă Samoa și Belgia.

Potrivit World Rugby, unsprezece dintre cele douăsprezece selecționate participante în WRNC sunt echipe calificate pe ruta preliminariilor la Cupa Mondială din Australia 2027. Chile este ultima echipă calificată oficial în competiție.

Prin această formulă, WRNC reunește echipe aflate în ascensiune, cu participări consecvente în turneele de calificare mondială, asigurând un nivel competitiv ridicat pentru meciurile Stejarilor.

World Rugby a transmis că introducerea acestei competiții are două direcții principale: creșterea calității sportive și consolidarea veniturilor generate de rugby-ul internațional. Prin transformarea ferestrelor de iulie și noiembrie în perioade oficiale, testele internaționale vor căpăta valoare competitivă, iar echipele din eșalonul secund vor avea un calendar stabil, cu adversari constanți și meciuri relevante pentru dezvoltarea lor.

Forul mondial a precizat, printr-o comunicare oficială, că WRNC reprezintă un instrument menit să ofere echipelor oportunitatea de a evolua în competiții regulate, ceea ce până acum a fost dificil din cauza diferențelor de acces la meciuri internaționale ale țărilor emergente.

Calendarul WRNC va include meciuri în 2026 și 2028, desfășurate în lunile iulie și noiembrie. În 2027 și 2029 structura va fi modificată, pentru a permite confruntări între echipele celor două divizii valorice, într-un format intercontinental.

World Rugby a confirmat și că, tot în 2026, va începe o competiție separată, Nations Championship, dedicată echipelor din eșalonul de elită. Aceasta va include cele șase națiuni din Turneul Celor Șase Națiuni – Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor – care vor evolua împotriva formațiunilor din SANZAAR: Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud.

În structura emisferei sudice au fost incluse și două echipe invitate: Japonia și Fiji. Formatul va fi conceput astfel încât selecționatele din Nord și Sud să se confrunte periodic, într-un sistem clar de grupe și etape.

În viziunea World Rugby, WRNC și Nations Championship sunt concepute pentru a funcționa complementar. Prima adresându-se echipelor emergente, iar a doua consolidând nivelul de elită al rugby-ului internațional, oferind în același timp o punte de trecere între cele două divizii valorice prin meciurile intercontinentale planificate.

Președintele World Rugby, Brett Robinson, a transmis o poziție oficială privind noua arhitectură competițională: „Noul calendar internaţional, care include Campionatul Naţiunilor masculin, Cupa Mondială de Rugby pe Naţiuni şi Seria Globală WXV pentru jocul feminin, este esenţial pentru impactul şi dezvoltarea rugby-ului”.

Mesajul său evidențiază ideea că rugby-ul global intră într-o etapă de reconfigurare structurală, în care meciurile internaționale vor avea statut, greutate și rol în dezvoltarea pe termen lung a sportului.

Pentru Stejari, introducerea World Rugby Nations Cup reprezintă o oportunitate importantă. România va avea un calendar previzibil, cu partide disputate împotriva unor adversari constanți și cu nivel diversificat de joc. Se poate vorbi despre un impuls pentru reconstrucția echipei naționale, atât la nivel de experiență, cât și la nivel de pregătire pentru Cupa Mondială din 2027.

Participarea în WRNC poate aduce beneficii și în plan intern, oferind Federației Române de Rugby șansa de a atrage sponsori, sprijin financiar suplimentar și expunere în competiții internaționale stabilite, mult mai atractive pentru public și parteneri.

Competiția va debuta în vara anului 2026, însă programul exact al meciurilor, precum și gazdele edițiilor inaugurale, urmează să fie comunicate în perioada următoare. World Rugby a transmis că detaliile vor fi publicate odată ce structura completă va fi finalizată pentru ambele competiții: WRNC și Nations Championship.

În 2027, meciurile intercontinentale vor face parte din pregătirea Cupa Mondială din Australia. În 2029, aceste confruntări se vor integra în calendarul turneului Leilor Britanici și Irlandezi, care reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente ale emisferei nordice.

Pentru moment, România știe doar componența grupei și obiectivul general al competiției. Restul elementelor organizatorice depind de concluziile World Rugby, care a anunțat că va reveni cu detalii „în timp util”.