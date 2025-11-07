Rugbiștii s-au „antrenat” cu liceenii și cu câinele de la antidrog pentru meciul cu Canada

O parte din componenții echipei naționale de rugby a României au schimbat pentru o zi terenul de la Arcul de Triumf cu sala de sport a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Capitală, unde s-au întâlnit cu elevii, în cadrul campaniei făcute alături de MAI, “ Puterea din tine – joacă corect, trăiește curat”.

Naționala României începe sâmbătă, de la ora 17.00, în direct pe TVR Sport, seria celor trei meciuri test de final de an de la București: Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie), toate pe stadionul „Arcul de Triumf”. Înainte de primul fluier, „Stejarii” și-au încărcat bateriile din energia elevilor de liceu.

„E nemaipomenit. Noi facem aceste programe de aproape doi ani de zile. Îmi place ideea de a aduce copii la sport. Îmi place ideea de a-i trage un pic din ghearele problemelor cu care se confruntă școlile”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Acesta e convins că acest tip de inițiative creează o legătură firească între sport și educație:

„Aici discutăm de bullying, discutăm de lucrurile care se întâmplă în școală, discutăm de consumul de alcool, consumul de droguri și multe alte lucruri pe care am vrea ușor, ușor să le scoatem din tabieturile copiilor, să nu se regăsească între ele, ci să meargă un pic mult către sport. Sunt foarte mulți copii care vin la meciurile noastre. Chiar am discutat cu ei și le place ideea, le plac valorile pe care le promovăm prin aducerea de fiecare dată a jucătorilor echipei naționale lângă ei. Sportivii sunt aproape de vârsta lor pentru că avem o echipă națională destul de tânără, dar cu jucători foarte tineri, pentru că ne pregătim de Cupa Mondială din 2027”.

După ora de discuții, zeci de elevi s-au “antrenat”, tot în sala de sport, alături de rugbiști, sub privirea vigilentă a lui Roy. Patrupedul Ministerului de Interne a trecut pe la fiecare jucător, spre deliciul copiilor și al oficialilor.

„Câinele celor de la Ministerul de Interne a fost extraordinar. Roy m-a impresionat și pe mine. Îmi place ideea de a avea un câine care să patruleze tot timpul prin școală. Îmi place și mie, sunt totuși tată de cinci copii și îmi place ideea asta că cineva se gândește totuși la viitorul copiilor noștri și la aceste tentații care vin din ce în ce mai tare din Occident. Cred că și noi, prin ceea ce arătăm și facem azi, să schimbăm un pic opiniile acestor copii și să îi îndreptăm un pic spre sport și mai ales spre rugby”, a mai spus Alin Petrache.

Revenirea în liceu l-a făcut pe șeful rugby-ului românesc să rememoreze perioada adolescenței.

„Am făcut un liceu bun, Aurel Vlaicu, avea foarte multe clase de rugby. Eu am terminat uman-rugby. Aveam o clasă sus, noi eram undeva cazați foarte sus, aveam, două, trei rânduri de bănci. Lângă, aveam două rânduri de bănci care erau scoase și noi în pauză, dacă nu coboram, chiar încingeam acolo câte o miuță, câte un mic meci de rugby. Amintirile de la liceu mi se par cele mai frumoase”, și-a amintit fostul internațional.

Președintele Federației Române de Rugby e convins că întâlnirea le-a dat jucătorilor săi elanul necesar obținerii unei victorii cu canadienii.

„Așteptările pentru meciurile cu Canada, SUA și Uruguay nu pot să fie decât la victorii, că ne gândim toți la victorii. Ne confruntăm cu niște probleme, așa cum se confruntă toată țara, ne confruntăm cu probleme financiare destul de mari. Dar avem la București, Canada, SUA, Uruguay, echipe care sunt calificate la Cupa Mondială. Sper să putem să aducem cât mai mulți fani la București, sperăm să avem cât mai mulți oameni care să împingă de la spate naționala. Copiii aceștia au nevoie de fani”, a spus Alin Petrache.

Printre cei mai entuziaști jucători s-a numărat Eduard Cioroabă, unul dintre tinerii „stejari”, care s-a simțit ca acasă printre liceeni. „E un moment emoționant să revin la liceu. Parcă acum mi-aduc aminte când făceam și eu rugby și în același timp urmam și parcursul liceal. O bucurie să mă aflu aici și sperăm ca și copiii să învețe cât mai mult și tainele sportului nostru”, a declarat el.

Cioroabă a fost cucerit rapid de Roy, câinele cu „energia unui adevărat jucător de linia a treia”, după cum au glumit colegii.

„Câinele a fost foarte energic, a adus un vibe foarte pozitiv aici, înainte de meciurile care ne așteaptă. Sunt niște partide foarte importante pentru noi, pentru a spăla rușinea ce s-a întâmplat în perioada verii. Sperăm și cu ajutorul susținerii de aici, de la liceu, copiii să vină în număr cât mai mare la meci. Cel mai important e să vezi stadionul plin, să auzi din tribune susținere, iar acest lucru îți dă mult elan să joci. Cu siguranță putem obține victorii în toate cele trei meciuri, ceea ce ar fi foarte important pentru moralul nostru”, a mai spus Cioroabă.

Înaintea meciului de sâmbătă, cu Canada, Alin Petrache a transmis și un mesaj special pentru căpitanul Ovidiu Cojocaru, care a anunțat că partida cu nord-americanii va fi ultima pentru el la prima reprezentativă.

„Sper ca la un moment dat să revină, cum am făcut toți. Și eu am pus ghetele în cui, dar m-am reapucat și am mai jucat pentru echipa națională. Știu că și-a anunțat retragerea, dar sper să regândească această propunere și să vină, pentru că băieții au nevoie de oameni cu experiență. Și el este un jucător cu experiență mare și un jucător cu potențial”, a mai spus Alin Petrache.