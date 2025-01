Sport Cupa Mondială la Rugby. Echipa României se pregătește pentru meciul decisiv cu Germania







Alin Petrache, președintele Federaţiei Române de Rugby, a declarat marți, la stadionul Cotroceni, înainte de meciul de debut în Rugby Europe Championship 2025 împotriva Germaniei, că speră ca echipa naţională să se poată califica la Cupa Mondială, care va avea loc în 2027 în Australia, iar acest lucru să motiveze celelalte echipe naționale.

Alin Petrache: „O calificare ne-ar ajuta enorm”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a susținut că un debut al echipei naționale ar putea motiva celelalte echipe ale României să aibă rezultate cât mai bune.

„Avem aşteptări mari, o calificare ne-ar ajuta enorm, este ceea ce pregătim de foarte mult timp. Suntem un sport de echipă care ne calificăm la toate cupele mondiale şi sperăm în continuare să păstrăm acest lucru bun pe care l-am făcut de fiecare dată. Suntem în plină pregătire am început anul acesta nebun de pe 2 ianuarie când am intrat în cantonament. Eu sper ca rugbyul să obţină această calificare şi să reprezinte un imbold pentru celelalte sporturi de echipă să se califice la Cupa Mondială, fotbal, handbal, volei, polo, să facă şi ei rezultate la fel de frumoase", a declarat Petrache

Liderul FRR mărturisește că meciurile din toamna anului 2024 reprezintă sursa sa de încredere în potențiala calificare a țării, în ciuda echipelor bine antrenate din Campionatul European, precum cea a Germaniei sau a Belgiei, care au evoluat.

„Va fi greu, au naturalizat foarte mulţi jucători şi belgienii şi nemţii, dar eu sper ca puterea grupului să stea exact în inima grupului. David (Gerard) a reuşit ceva care poate nu au reuşit ceilalţi antrenori, să adune această echipă să îi strângă pe jucători, să-i sudeze, să facă un grup bun. Cred că asta va fi cheia noastră, cheia succesului”, mai spus Petrache.

Șanse mari ca echipa națională de rugby să se califice la Cupa Mondială din 2027

Oficialul FFR a mai precizat că există șanse de 99,99% ca echipa națională să se califice dacă va învinge echipa Germaniei și cea a Belgiei:

„Germania vine să câştige. Am văzut în declaraţiile ambelor echipe, şi Germania şi Belgia declară că vor să câştige meciurile cu noi, au şansa lor. În clipa în care vom avea două victorii, şansele de calificare sunt de 99,99% la Cupa Mondială. Sper să avem aceste două victorii. Sper să avem şi a treia victorie la Botoşani împotriva Portugaliei. Dar trebuie să o luăm uşor. Şi la meciul cu Germania avem nevoie de fani. Îi aşteptăm în număr cât mai mare. În Campionatul European aveam câte un meci sau două uşoare. Acum nu se mai întâmplă lucrul acesta şi sper eu să oferim un spectacol şi celor care vor veni în tribune”.

De asemenea, Petrache a mulțumit Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României pentru că au putut să folosească stadionul Cotroceni, dat fiind că echipa nu se poate antrena pe arena Arcul de Triumf, decât pe terenurile adiacente, aflate într-o stare proastă:

„E foarte important să ai un loc al tău, să ai două terenuri de antrenamente, sală de forţă şi toate lucrurile pe care le avem aici. Îţi dă o linişte ca să poţi pregăti tot ceea ce înseamnă parte tehnică. E bine că ne pregătim aici. Nu suntem primiţi pe Arcul de Triumf să ne pregătim. Terenurile din spate de antrenament arată execrabil, ca nişte păşuni din Africa. Noi mergem înainte, important este să ne calificăm şi să aducem această bucurie fanilor români”.

Primul meci va fi cu Germania

România va începe Rugby Europe Championship 2025 pe 31 ianuarie, cu meciul împotriva Germaniei. Următoarea partidă este programat pe 8 februarie, împotriva Belgiei, pe Stade du Tondreau din Mons, de la ora 21:00. Ultimul meci va avea loc pe 15 februarie, împotriva Portugaliei, pe Stadionul Municipal din Botoșani, începând cu ora 17:00.

Echipa națională se poate califica direct la Cupa Mondială de rugby din Australia dacă va termina în primele două locuri din grupă în cadrul acestei ediții