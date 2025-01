Australian Open: Djokovic abandonează semifinala, iar Zverev se califică în finală

Meciul, care a început la 5:45 dimineața, a fost câștigat de Zverev cu 7-6 (5) în primul set, iar Djokovic a decis să se retragă, nemaiavând capacitatea de a continua. Astfel, Zverev ajunge în prima sa finală la Melbourne, în timp ce Djokovic ratează șansa de a lupta pentru un nou titlu în Australia.

Novak Djokovic a fost nevoit să abandoneze semifinala de la Australian Open din cauza unei accidentări la coapsa stângă, lăsându-l pe Alexander Zverev să avanseze în finală.

Astfel, sârbul a ratat șansa de a obține al 11-lea titlu la Melbourne și al 100-lea din cariera sa. În schimb, Zverev își va încerca norocul într-o finală de Grand Slam pentru prima dată în cariera sa.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025