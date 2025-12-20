Finala Vocea României 2025. Cine este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, care a câștigat marele trofeu

Alessia Pop, în vârstă de 17 ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat cea de-a 13-a ediție a emisiunii Vocea României. Finala a avut loc vineri seară, la Pro TV, iar invitata specială din emisiune a fost artista Patricia Kaas. Câștigătoarea a primit premiul de 100.000 de euro.

În marea finală a competiției, Alessia Pop a interpretat solo piesa „Purple Rain”, moment care a avut un rol decisiv în câștigarea trofeului. Alături de antrenorul său, Tudor Chirilă, concurenta a cântat melodia „De vei pleca”, iar un alt moment apreciat de public a fost interpretarea piesei „Ederlezi”, realizată împreună cu naistul Cristian Ciaușu, câștigătorul emisiunii Românii au Talent 2024.

Alessia Pop este din Suceava și s-a remarcat încă din audițiile pe nevăzute, unde a impresionat juriul și publicul cu interpretarea piesei „Dzelem, Dzelem”, imnul internațional al romilor.

Tudor Chirilă a obținut, odată cu această ediție, a cincea victorie consecutivă la Vocea României și a opta din cariera sa de antrenor în emisiune, după reușitele din 2014, 2015 și 2016, dar și din edițiile recente câștigate alături de Dragoș Moldovan, Iulian Nunucă, Alexandra Căpitănescu și Aura Șova.

Locul al doilea în finala competiției a fost ocupat de Anita Petruescu, din echipa lui Smiley, care a propus un moment apreciat de public alături de trupa Jazzapella, interpretând „Bohemian Rhapsody”, iar în momentul solo a cântat melodia „Tu ești primăvara mea”, revenind pe scenă alături de antrenorul său pentru piesa „If I Ain’t Got You”.

Anita Petruescu are 31 de ani și a locuit în ultimii ani în Țările de Jos, unde a urmat un program de master în jazz, experiență care i-a influențat stilul muzical și evoluția artistică.

Locul al treilea a fost ocupat de Raisa Radu, în vârstă de 16 ani, care a susținut un moment emoționant alături de antrenoarea sa, Irina Rimes, interpretând piesa „Pădure”, dar și alături de grupul psaltic Martyria, cu melodia „Imnul iubirii”, iar în momentul solo a cântat piesa „Du-te, dor, cu dorurile”.

Pe locul al patrulea s-a clasat Eva Nicolescu, din echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu, care a interpretat solo piesa „Impossible Dream”, a cântat în duet cu antrenoarea sa, Theo Rose, melodia „Mi-am pus busuioc în păr”, și a urcat pe scenă alături de Adrian Nour pentru piesa „Balada lui Iancu Jianu”. Eva Nicolescu are 16 ani, cântă de la vârsta de 9 ani și este fiica președintelui FC Dinamo, Andrei Nicolescu.