Patricia Kaas va cânta în finala de la Vocea României. Povestea de dragoste care o leagă de România

Patricia Kaas revine în România și va urca în această seară pe scena Vocea României, în marea finală a sezonului 13, difuzată live de la ora 20:30, la Pro TV și pe VOYO. Artista de origine franceză, una dintre cele mai iubite voci internaționale de publicul român, va avea un moment special în show-ul urmărit de milioane de telespectatori.

Prezența Patriciei Kaas este unul dintre momentele-cheie ale serii. Artista a vorbit cu emoție despre legătura sa cu România și despre revenirea pe o scenă atât de importantă.

„Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români.”

Marea Finală Vocea României marchează punctul culminant al sezonului 13, iar câștigătorul va fi ales exclusiv prin votul telespectatorilor. Fiecare echipă este reprezentată de câte un concurent: Alessia Pop (echipa Tudor Chirilă), Anita Petruescu (echipa Smiley), Raisa Radu (echipa Irina Rimes) și Eva Nicolescu (echipa Theo Rose & Horia Brenciu). Câștigătoarea va pleca acasă cu trofeul competiției și premiul de 100.000 de euro.

Pe parcursul serii, pe scenă vor urca atât antrenorii, cât și invitați speciali, care au pregătit momente spectaculoase. Pavel Bartoș și Adela Popescu vor da start votului, iar publicul își va putea susține favorita prin SMS la 1456 sau online, pe vot.protv.ro.

Viața personală a Patriciei Kaas a atras atenția publicului de-a lungul timpului, inclusiv prin relația intensă pe care a avut-o, în urmă cu aproximativ 15 ani, cu miliardarul român Remus Truică, fost șef de cabinet al lui Adrian Năstase, condamnat ulterior la șapte ani de închisoare în dosarul „Ferma Băneasa”. Povestea ar fi putut rămâne necunoscută dacă artista nu ar fi ales să o dezvăluie în autobiografia sa, decizie care a dus la destrămarea căsniciei acestuia.

În volumul „Umbra din vocea mea”, apărut la editura Litera în 2010, Patricia Kaas a scris despre bărbații care i-au marcat viața, acordând un spațiu amplu unei relații pasionale, fără a-i menționa inițial numele partenerului:

„Era odată un tânăr care atunci când şi-a serbat ziua de naştere a vrut să-i fiu musafir de onoare. Îşi dorea mai mult decât orice să cânt pentru el, în casa lui... Ştia o groază de lucruri despre mine, mă sorbea din priviri. Eu am remarcat-o pe tânăra şi drăguţa lui soţie (n.r. Irina Truică), aflată lângă el. Îmi părea puţin absentă, parcă stingherită”, povestea Patricia Kaas.

Artista a rememorat apoi atenția de care a avut parte: „Trabucuri, vinuri fine, ne-a răsfăţat”. A doua zi, Truică a condus-o la aeroport, de unde cântăreața a plecat cu avionul său privat. „Mă străduiam să nu uit că e însurat, că are două fetiţe adorabile”, își amintea Kaas.

În autobiografie, solista a descris și latura intimă a relației: „Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată şi zâmbetul seducător. Făcea dragoste de minune. E un amant desăvârşit”. Bărbatul elogiat era Remus Truică, căsătorit și tată a două fetițe gemene.

Relația s-a încheiat dureros pentru artistă, iar divorțul lui Truică s-a finalizat abia în 2016. Patricia Kaas a rezumat sfârșitul poveștii în propriile cuvinte: „Odată cu venirea toamnei, iată şi sfârşitul poveştii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soţia lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înşel. Sunt decepţionată, dar am trăit un vârtej ciudat”.