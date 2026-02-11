Social

Baza Clubului Sportiv Rapid București va fi modernizată cu 50 milioane de lei

Baza Clubului Sportiv Rapid București va fi modernizată cu 50 milioane de lei
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, marți, semnarea unui protocol care vizează modernizarea, extinderea și dotarea bazei Clubului Sportiv Rapid București. „Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid

Ministrul Transporturilor a anunțat că a semnat, alături de primarul Sectorului 1, George Tuță, și de directorul Clubului Rapid, Vlad Andronescu, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București.

„Investiţie majoră în baza sportivă a Clubului Rapid! Am semnat, astăzi, alături de George Tuţă, primarul Sectorului 1, şi Vlad Andronescu, directorul Clubului Rapid, protocolul de colaborare pentru finanţarea modernizării, reabilitării, extinderii şi dotării bazei Clubului Sportiv Rapid Bucureşti”, a explicat Ciprian Șerban.

Semnarea protocolului pentru modernizarea bazei sportive a Clubului Rapid București

Semnarea protocolului pentru modernizarea bazei sportive a Clubului Rapid București. Sursa foto: Facebook/Ciprian Serban

Finanțarea, asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1

Potrivit acestuia, finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, „investiţia urmând să aducă beneficii sociale şi comunitare semnificative”. De asemenea, și Clubul Rapid „va contribui la costurile modernizării bazei sportive”.

„Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive”, a explicat acesta.

Baza Clubului va fi deschisă tuturor

Ciprian Șerban a afirmat că baza Clubului Sportiv Rapid București va fi folosită atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală.

„Aceasta va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur”, a mai scris acesta.

