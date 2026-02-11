Baza Clubului Sportiv Rapid București va fi modernizată cu 50 milioane de lei

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, marți, semnarea unui protocol care vizează modernizarea, extinderea și dotarea bazei Clubului Sportiv Rapid București. „Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

„Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive”, a explicat acesta.

Ciprian Șerban a afirmat că baza Clubului Sportiv Rapid București va fi folosită atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală.

„Aceasta va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur”, a mai scris acesta.