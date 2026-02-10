Grindeanu, atac la Bolojan: Să lăsăm lozincile și să vorbim despre realitate

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat marți un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul dezbaterii „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociația Comunelor din România. În fața primarilor de comune, Grindeanu a respins ideea reducerilor „paușale” din administrația locală, a criticat „diabolizarea” edililor și a garantat că fondurile destinate comunelor nu vor fi tăiate, într-un context economic pe care l-a descris drept „de facto, în recesiune”.

Sorin Grindeanu a afirmat că ar fi fost necesară o discuție comună între liderii Coaliției, menționând explicit absența lui Kelemen Hunor și a lui Dominic Fritz, pentru o dezbatere aplicată privind taxele locale. Liderul PSD a spus că rezonează cu o parte dintre propunerile UDMR și a cerut un exercițiu de sinceritate între centru și teritoriu, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan.

„Mă bucur că suntem aici prezenți doi dintre liderii Coaliției de guvernare. Și, recunosc, chiar mi-aș fi dorit să fie alături de noi atât Kelemen Hunor, cât și Dominic Fritz. Ar fi fost o ocazie foarte bună să discutăm împreună, de exemplu, despre taxele locale. Mai ales că vă spun – fără să mă feresc- că rezonez cu mare parte dintre propunerile celor de la UDMR. Tocmai de aceea, astăzi aș vrea cu toții să facem un exercițiu de sinceritate – să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere. Și sper că atât dumneavoastră, cât și domnul prim-ministru Bolojan veți fi de acord cu asta”, a declarat Grindeanu.

În discursul său, liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat dur felul în care primarii sunt portretizați în spațiul public, respingând ideea unei vinovății colective care îi transformă automat în simboluri ale incompetenței sau corupției. El a vorbit despre o „diabolizare” sistematică a edililor, alimentată de populism și clișee facile, care ignoră realitatea din teren și eforturile concrete făcute de administrațiile locale. Potrivit acestuia, administrația nu se construiește cu etichete și sloganuri, ci prin muncă susținută și decizii dificile, iar imaginea simplificată a primarului „vinovat de serviciu” nu face decât să ascundă lipsa de onestitate intelectuală a celor care o promovează.

Grindeanu a subliniat că, în fapt, majoritatea primarilor sunt preocupați de investiții esențiale pentru comunitățile lor și bat constant drumul spre București nu pentru avantaje personale, ci pentru a obține finanțări destinate infrastructurii de bază – apă, gaze, canalizare, școli sau grădinițe. El a arătat că este nedrept să fie acuzați de incapacitate în condițiile în care resursele financiare le sunt diminuate, iar presiunea publică crește. În acest context, liderul PSD a cerut mai mult respect și sprijin real pentru administrația locală, dar a punctat că acest parteneriat trebuie să funcționeze în ambele sensuri, responsabilitatea Guvernului fiind necesar să fie dublată de o asumare serioasă și credibilă la nivelul comunităților locale.

În aceeași intervenție, Sorin Grindeanu a lansat critici frontale la adresa premierului Ilie Bolojan, chiar în timpul întâlnirii cu primarii, acuzându-l că mimează reforme și sacrificii. Liderul PSD a cerut explicit ca Executivul „să folosească mai mult mintea decât toporul”.

Cheltuirea responsabilă a banului public și integritatea în funcția publică nu ar trebui tratate ca simple opțiuni politice, ci ca așteptări firești ale întregii societăți, indiferent de culoarea ideologică. În acest context, Sorin Grindeanu a subliniat că pachetul de măsuri pe care Guvernul urmează să-și angajeze răspunderea în domeniul administrației trebuie privit cu onestitate și fără ambalaje de marketing.

Liderul social-democrat a evitat deliberat termenul de „reformă”, arătând că nu poate exista vreun merit în concedieri făcute doar pentru a da bine pe hârtie sau în discursul public, mai ales atunci când acestea ascund, în realitate, costuri mai mari pentru cetățeni prin externalizarea unor servicii publice esențiale.

În același timp, Grindeanu a explicat că restructurările sunt necesare acolo unde aparatul administrativ a fost artificial umflat, însă a respins ideea unor tăieri paușale dictate de la centru, fără a ține cont de realitățile din teritoriu. El a insistat că acest pachet de măsuri este discutat și negociat de luni de zile și că va merge înainte, dar „în condiții corecte”, cu un efort echilibrat între administrația locală și cea centrală. Potrivit acestuia, era profund incorect ca presiunea ajustărilor să cadă exclusiv pe umerii autorităților locale, în condițiile în care administrația centrală a fost, de-a lungul timpului, ferită de astfel de corecții, motiv pentru care împărțirea responsabilităților între cele două niveluri reprezintă un pas necesar și firesc.

Grindeanu a avertizat că înghețarea investițiilor ar fi echivalentă cu un act de sabotaj economic și social, mai ales în contextul unei economii aflate „de facto” în recesiune, și a cerut continuarea finanțării marilor programe de investiții.

„Înghețarea investițiilor ar fi fost un act de sabotaj economic și social pe care nu ni-l permitem! Cu atât mai mult cu cât economia este – de facto- în recesiune! Tocmai de aceea, trebuie ca investițiile să continue pentru ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic și mijlociu să nu se piardă! De aceea, bugetul de stat trebuie să conțină toate sumele astfel încât alocările pentru PNDL, Anghel Saligny și PNRR care au generat și generează cel mai amplu val de investiții publice în rural din România să continue și în 2026.”

În final, liderul PSD a cerut plata la zi a facturilor, continuarea finanțării programelor existente și păstrarea taxelor și impozitelor locale la nivelul comunităților care le colectează.

„Și da- nu doar că toate aceste programe trebuie să continue, dar trebuie să asigurăm și plata la zi a facturilor. Aceste lucruri sunt de bun-simț și trebuie făcute. Da- trebuie să asigurăm cu prioritate finanțarea pentru toate programele existente, dar și pentru finalizarea PNRR. Nu ne permitem întârzieri și amânări. Dar- în același timp, vreau să fiu foarte clar cu încă un aspect. Toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră! Dacă oamenii din comunitățile dvs plătesc mai mult, atunci acești bani trebuie să se întoarcă acolo și să fie folosiți pentru investiții locale.

Repet – acest lucru este obligatoriu! Pentru că altfel, va fi foarte greu să susținem un buget care nu ține cont de nevoile autorităților locale! De aceea, în final – vă propun, ca ultim exercițiu de sinceritate, să recunoaștem acolo unde am greșit cu toții, să îndreptăm lucrurile cât mai rapid, să luăm măsurile corecte care se impun, să folosim mai mult mintea și mai puțin toporul și să refacem relația de colaborare între centru și teritoriu”, a mai declarat Sorin Grindeanu.