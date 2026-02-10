Primăriile din întreaga țară fac grevă de avertisment, nemulțumite de reducerea personalului

Greva de avertisment anunțată pentru marți va afecta activitatea a peste 1.500 de primării de comune din România, unde angajații din administrația locală își vor întrerupe parțial munca timp de două ore, potrivit Sindicatului FORUM din Administrația Publică.

Protestul, programat între orele 10.00 și 12.00, este organizat ca reacție la planurile Guvernului privind reforma administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare.

Conform datelor transmise de Sindicatul FORUM din Administrația Publică, acțiunea se va desfășura în 1.582 de comune, iar funcționarea serviciilor administrative va fi limitată în intervalul stabilit. Sindicaliștii susțin că proiectul de reformă este promovat fără o evaluare clară a impactului asupra comunităților rurale și avertizează că reducerea personalului poate duce la blocaje administrative.

În paralel cu protestul, la Palatul Parlamentului va avea loc Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, eveniment la care sunt așteptați primari din toate județele.

Discuțiile se vor concentra asupra reorganizării administrației locale, a diminuării cheltuielilor publice și a efectelor acestor măsuri asupra comunelor. La dezbatere va participa și premierul Ilie Bolojan, care urmează să intervină începând cu ora 10.30.

Șeful Executivului a transmis în mod repetat că actuala structură administrativă trebuie să treacă un test de eficiență. Ilie Bolojan consideră că menținerea numărului actual de unități administrative este posibilă doar dacă acestea reușesc să funcționeze cu costuri mai mici și cu un aparat administrativ mai restrâns.

În lipsa unor rezultate concrete, spune premierul, reorganizarea administrativ-teritorială devine o opțiune inevitabilă.

Potrivit acestuia, presiunea exercitată asupra bugetului de stat va face imposibilă, în viitor, menținerea nivelului actual al transferurilor financiare către autoritățile locale. Într-un asemenea scenariu, Guvernul ar fi forțat să adopte măsuri structurale, inclusiv comasări administrative.

Ilie Bolojan a subliniat că reforma nu vizează doar reducerea cheltuielilor, ci și creșterea responsabilității financiare la nivel local. Deși alocările guvernamentale directe vor fi mai mici, autoritățile locale ar urma să beneficieze de venituri totale mai mari, ca urmare a creșterii încasărilor din impozitele pe proprietate.

„Dependenta de transferurile de la bugetul central trebuie redusă”, a transmis premierul, explicând că noul model urmărește stimularea autonomiei financiare a comunităților locale.

Pachetul de reformă a administrației publice se află în prezent în procedura de avizare guvernamentală, iar Executivul intenționează să îl adopte prin asumarea răspunderii în Parlament. Decizia a stârnit reacții critice din partea sindicatelor și a unor aleși locali, care cer mai multă transparență și consultare.