Sorin Grindeanu: În momentul în care PSD a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat

Evaluarea internă a PSD legată de rămânerea la guvernare sau ieșirea din coaliție nu este încă finalizată și va fi închisă abia după adoptarea bugetului, a declarat luni președintele partidului, Sorin Grindeanu, la Parlament, explicând că abia atunci va exista o imagine completă asupra modului în care sunt reflectate propunerile social-democraților.

Liderul PSD a precizat că analiza anunțată anterior în partid a fost gândită încă de la început să se încheie odată cu bugetul.

„N-am finalizat-o. (..) Atunci când am pornit această evaluare internă, am şi anunţat, urmare a unui Birou permanent naţional, că perioada se închide odată cu bugetul. Atunci vom vedea dacă şi măsurile noastre propuse sunt prinse, atunci vom avea un tablou complet şi atunci vom fi în stare să ne facem, aşa cum am spus, o imagine completă şi să spunem care este evaluarea noastră. Asta am anunţat şi atunci, aşteptăm bugetul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre criticile venite din PNL la adresa premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a afirmat că nu se implică în disputele interne ale liberalilor și a subliniat că se așteaptă la aceeași atitudine din partea celorlalți parteneri de guvernare. „Să nu credeţi că ne ducem la coaliţie şi ne măsurăm cine-i mai şubred sau neşubred, intern”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a respins, de asemenea, scenariul formării unui guvern minoritar, despre care a afirmat că nu este viabil din perspectiva PSD. El a explicat că, în cazul ieșirii PSD din coaliție, nu ar mai fi nevoie de o moțiune de cenzură pentru demiterea Executivului.

„Din punctul nostru de vedere, nu se poate”, a afirmat Grindeanu, adăugând că „nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat”.