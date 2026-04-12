Incident la Reghin. 14 morminte din Cimitirul Evreiesc, găsite cu monumentele răsturnate

Mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin au fost răsturnate în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026. Poliția a deschis o anchetă pentru profanare de morminte.

Un incident petrecut în municipiul Reghin, județul Mureș, a intrat în atenția autorităților după ce mai multe monumente funerare au fost găsite răsturnate în incinta cimitirului evreiesc din localitate.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, sesizarea a fost făcută duminică, prin apel la numărul de urgență 112. Apelantul a semnalat faptul că mai multe pietre funerare ar fi fost dislocate.

Echipajele deplasate la fața locului au efectuat primele verificări și au stabilit că faptele s-ar fi produs în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026. Conform datelor oficiale, persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul cimitirului, unde au împins și răsturnat monumentele funerare.

În total, au fost afectate monumentele aferente unui număr de 14 morminte. Din evaluările inițiale reiese că acestea nu au suferit distrugeri.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au anunțat că cercetările continuă pentru identificarea persoanelor implicate și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Dosarul penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanarea de cadavre sau morminte, faptă prevăzută de legislația penală în vigoare.

Profanarea de cadavre sau morminte este o infracțiune sancționată de Codul penal al României, reflectând importanța respectului față de cei decedați. Aceasta include distrugerea mormintelor, deschiderea ilegală a acestora, sustragerea obiectelor funerare sau orice act de batjocorire a cadavrului.

Legea prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală. În plus, făptuitorii pot fi obligați la despăgubiri civile și pot avea antecedente penale, mai ales dacă fapta este însoțită de alte infracțiuni precum furtul sau distrugerea.