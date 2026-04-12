Incident la Reghin. 14 morminte din Cimitirul Evreiesc, găsite cu monumentele răsturnate
- Răzvan Scarlat
- 12 aprilie 2026, 18:27
Mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin au fost răsturnate în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026. Poliția a deschis o anchetă pentru profanare de morminte.
Incidentul de la Cimitirul Evreiesc a fost descoperit în urma unui apel la 112
Un incident petrecut în municipiul Reghin, județul Mureș, a intrat în atenția autorităților după ce mai multe monumente funerare au fost găsite răsturnate în incinta cimitirului evreiesc din localitate.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, sesizarea a fost făcută duminică, prin apel la numărul de urgență 112. Apelantul a semnalat faptul că mai multe pietre funerare ar fi fost dislocate.
Polițiștii au stabilit că 14 morminte de la Cimitirul Evreiesc au fost afectate
Echipajele deplasate la fața locului au efectuat primele verificări și au stabilit că faptele s-ar fi produs în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026. Conform datelor oficiale, persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul cimitirului, unde au împins și răsturnat monumentele funerare.
În total, au fost afectate monumentele aferente unui număr de 14 morminte. Din evaluările inițiale reiese că acestea nu au suferit distrugeri.
Ancheta este în desfășurare pentru identificarea autorilor
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au anunțat că cercetările continuă pentru identificarea persoanelor implicate și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Dosarul penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanarea de cadavre sau morminte, faptă prevăzută de legislația penală în vigoare.
Legea prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
Profanarea de cadavre sau morminte este o infracțiune sancționată de Codul penal al României, reflectând importanța respectului față de cei decedați. Aceasta include distrugerea mormintelor, deschiderea ilegală a acestora, sustragerea obiectelor funerare sau orice act de batjocorire a cadavrului.
Legea prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală. În plus, făptuitorii pot fi obligați la despăgubiri civile și pot avea antecedente penale, mai ales dacă fapta este însoțită de alte infracțiuni precum furtul sau distrugerea.
1 comentarii
Ar trebui sa le dea cate o sticla de vin! :))))
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.