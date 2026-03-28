Fără nicio realizare majoră în 12 ani de mandat, Răzvan Burleanu e pus la zid: De asta am ajuns aici

Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica, a reacționat după înfrângerea României în barajul cu Turcia, scor 0-1, rezultat care a închis drumul „tricolorilor” către Campionatul Mondial din 2026. Într-o intervenție la emisiunea „Digisport Matinal”, Marica a avut un discurs extins și critic la adresa conducerii fotbalului românesc, vorbind despre problemele sistemice, lipsa de rezultate și direcția în care se îndreaptă sportul.

Fostul internațional a început prin a descrie ceea ce consideră a fi o problemă constantă în discursul public din fotbalul românesc.

„Ne mințim nu doar o dată la patru ani, ci în fiecare an. Ne spunem că e mai bine și că va fi mai bine. De asta am ajuns aici, ne mințim și ne place să fim mințiți. Asta e realitatea.”

El a continuat cu referiri directe la mesajele transmise de conducerea fotbalului.

„Cei care conduc fotbalul, în primul rând, ne spun că lucrurile merg bine, că 12 ani nu sunt suficienți ca să faci ceva notabil și că suntem pe drumul cel bun. Dar cu toții vedem că nu e mai bine și că nici nu va fi. Totuși, ne convine, pentru că de asta votăm cu ambele mâini că e bine.”

Ciprian Marica a atras atenția asupra situației actuale a lotului național și asupra lipsei de perspectivă în ceea ce privește formarea jucătorilor.

„În primul rând, media de vârstă este acum mult mai ridicată. Avem o generație care ar fi trebuit să ajungă la apogeu. Unde sunt jucătorii de 20–21 de ani la echipa națională? Nu mai sunt. Și nici nu vine nimic din urmă.”

Fostul atacant a ridicat și problema regulilor și a academiilor de fotbal.

„Unde este regula U21? Unde sunt academiile care scot jucători pe bandă rulantă? Nimic. Nu vine nimic.”

El a precizat că este conștient de reacțiile pe care le poate genera acest discurs.

„Știu că o să-mi atrag antipatii, cum se întâmplă de fiecare dată, dar asta este realitatea. Când spui adevărul, imediat ești chemat la comisii.”

Marica a comentat și prestația echipei naționale în meciul decisiv cu Turcia, explicând modul în care vede evoluția jocului.

„Au existat și rezultate surprinzătoare, dar nu a fost cazul cu Turcia, pentru că nu a fost suficient. Jocul nostru așteaptă greșeala adversarului. Ne-am apărat bine 50 de minute, după care am făcut o greșeală și de acolo nu am mai putut reveni.”

Fostul internațional a vorbit și despre problemele de joc ale echipei.

„Nu avem încredere în noi, nu suntem stăpâni pe minge. Când o avem, gândim lent, mai facem o atingere în plus. De aceea nu mai avem jucători la cel mai înalt nivel.”

El a făcut și câteva observații individuale.

„Cu părere de rău, Drăgușin mai reușește să iasă în evidență, dar după accidentare este greoi, lent, nesigur, a dat două pase în aut. Dacă ar fi să evidențiez pe cineva din meciul cu Turcia, mi-a plăcut Dragomir. Iar cel mai slab, deși este un jucător care îmi place foarte mult, a fost Rațiu. A avut un meci extrem de slab, chiar dacă a avut în față un adversar de calibru, Yildız.”

Marica a fost categoric în evaluarea nivelului actual al echipei naționale.

„Nu ne trage nimeni în jos, acesta este nivelul nostru. Asta suntem! Și cei din afară știu foarte bine care este nivelul nostru. Atât putem. Eu doar observ și accept realitatea, atât am putut, poate doar printr-o minune am fi reușit mai mult.”

El a vorbit și despre evoluția fotbalului românesc în ultimii ani.

„Din păcate, în cei 10 ani de când m-am întors acasă, mi-am dat seama de un lucru: se poate și mai rău. Mai bine nu am văzut, dar mai rău da. Lucrurile merg și așa.”

În același timp, Marica a atras atenția asupra lipsei de perspective.

„Ne mințim singuri că totul e în regulă și lumea aplaudă. Nu vă așteptați la mari schimbări, pentru că nu au de unde să vină. Este pentru prima dată când îmi este teamă să spun exact ce cred. Nu aș vrea să spun tot ce gândesc.”

Fostul internațional a comentat și scenariul unei eventuale numiri a lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.

„Ar fi o mare provocare dacă ar veni Gică Hagi la națională, pentru el personal. M-aș bucura să fie cel care reușește să schimbe ceva, dar va fi foarte greu. Numele nu îți garantează schimbarea.”

El a subliniat că schimbarea nu poate depinde de o singură persoană.

„Oricine vine și vrea să schimbe ceva trebuie să aibă un plan, o strategie. Nu cred că un singur om poate schimba lucrurile. Este nevoie de o echipă.”

Întrebat dacă ar lua în calcul o candidatură la conducerea Federația Română de Fotbal, Marica a oferit un răspuns clar și argumentat.

„Nu! Dacă nu aș fi avut experiența de la nivel de club, aș fi fost naivul de acum câțiva ani, când am ales să mă implic în fotbal și am crezut că lucrurile se pot schimba. În momentul de față nu mai cred asta.”

Fostul internațional a descris în termeni duri modul în care funcționează sistemul.

„Sunt mai mult realist decât optimist. Sistemul în care funcționează fotbalul românesc este complet greșit. Echipe care primesc bani și îi cheltuie după bunul plac, este o nebunie.”

El a vorbit și despre mentalitatea din interiorul fotbalului.

„Oamenii implicați în fotbal sunt împăcați cu ideea că «merge și așa». Nu am întâlnit mulți care să își dorească cu adevărat schimbarea. Atunci cum să intri într-o luptă când nu ai cu cine și nici pentru cine? De ce ai face asta?”

Marica a adus în discuție și situația copiilor și juniorilor din fotbal.

„Acești copii nu au o șansă reală, iar ce se întâmplă la nivel de copii și juniori este trist și dureros. Antrenori care pleacă de la un club la altul. Este cumplit! Nu mai au pasiune, nu mai au ambiție. Mă refer la antrenori.”

El a continuat în aceeași direcție.

„Este rău. Nimic nu ne arată că ar trebui să fim optimiști. Foști colegi îmi reproșau că nu sunt optimist. Nu poți să minți oamenii că va fi bine. Nu va fi bine, nu are cum în acest sistem.”

Fostul internațional a vorbit și despre responsabilitatea generală din sistem.

„Vinovați sunt toți cei care se mulțumesc cu puțin și acceptă situația. Asta este cea mai mare problemă, că toți știu.”

El a continuat cu o referire la interesele din sistem.

„Toți, atât din Federație, cât și de la cluburi, știu cum stau lucrurile și că se poate și mai rău. Dar fără o construcție reală, fără un plan, nimic nu se poate schimba.”

Marica a sugerat și existența unor probleme mai largi.

„Cred că vor apărea surprize și mai mari la nivel de Liga 1, înțeleg că sunt anchete în desfășurare. Acestea sunt probleme reale.”

În final, Marica a comentat comportamentul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, după alegerile din Federație.

„Acest comportament arată cât de mici suntem. Maniera Federației a fost inadmisibilă, spune multe despre caracter”, a declarat Ciprian Marica.