Momente tensionate la alegerile FRF. Răzvan Burleanu a fost ales, din nou, președinte

Realegerea lui Răzvan Burleanu la conducerea Federației Române de Fotbal a fost marcată de un vot care confirmă continuitatea proiectului actual, dar și de momente tensionate generate de intervențiile contracandidatului său, Ilie Ștefan Drăgan.

După încheierea procesului electoral, Burleanu a transmis un mesaj de mulțumire și a subliniat semnificația votului primit din partea membrilor afiliați.

Președintele reales al FRF a declarat că rezultatul votului reflectă susținerea pentru obiectivele strategice ale federației și pentru direcția de dezvoltare propusă în anii următori.

„Vă mulţumesc mult pentru toată susţinerea şi încrederea. Acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în modul în care vrem să construim viitorul în anii următori şi în ceea ce înseamnă obiectivele strategice. Doar prin această cooperare vom putea să ne atingem obiectivele”, a declarat Răzvan Burleanu.

Acesta a făcut referire și la modul în care s-a desfășurat procedura de alegeri, exprimându-și regretul pentru incidentele apărute în timpul Adunării Generale.

„În ceea ce priveşte procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat astfel. Această distracţie nu era inclusă pe agendă. Mulţumesc celor care mi-au scris, nu am putut să răspund tuturor. Am citit un singur mesaj, de la soţia mea. Fetiţa mea de 6 ani a întrebat: „Mami, cine e măscăriciul ăsta?””, a spus Burleanu.

Atmosfera din timpul Adunării Generale a devenit tensionată în momentul în care contracandidatul Ilie Drăgan a intervenit din sală, contestând modul în care s-a desfășurat ședința.

Potrivit relatărilor din sală, acesta a reacționat după discursul lui Burleanu.

„Dar discursul tău de 45 de minute?”, a strigat Ilie Drăgan de la etaj.

Replica a generat reacții imediate din partea altor participanți, unul dintre membrii prezenți intervenind ferm.

„Tu nu înţelegi că nu ne e frică? Ne-ai făcut fricoşi. Nu nu e frică! Votăm ca aşa vrem!”, a spus acesta.

Momentele tensionate au început încă din timpul discursului lui Ilie Drăgan, care a încercat să ia cuvântul în sală, în jurul orei 12:57.

Mai mulți participanți au încercat să îl oprească, iar atmosfera s-a inflamat rapid. În sală s-au auzit strigăte, iar situația a escaladat până la intervenția personalului de securitate, care a încercat să îl îndepărteze.

În ciuda presiunii din sală, Drăgan a continuat să își citească discursul de pe foi, fără microfon, fiind însă ascultat de foarte puține persoane.

Acesta nu a avut ocazia să susțină un discurs oficial de la tribună, deoarece, după intervenția lui Burleanu în calitate de președinte în funcție, s-a supus la vot propunerea de a se trece direct la procedura de vot, fără discursuri ale candidaților.

Ulterior, contracandidatul a făcut declarații în fața jurnaliștilor, criticând modul în care s-a desfășurat Adunarea Generală și decizia de a nu permite discursurile candidaților.

„Nu este normal ca un candidat la FRF să nu poată să vorbească. Să i se pună pumnul în gură. Cineva s-a ridicat şi a propus acest aspect la vot, însă nu există aşa ceva în regulament. Putem să comparăm ce s-a întâmplat acum cu ce se întâmplă în alte ţări în care există dictatură. Burleanu a minţit pe toată lumea. Ştiau că am dovezi şi de-asta nu m-au lăsat”, a declarat Ilie Drăgan.