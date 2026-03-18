Răzvan Burleanu candidează pentru al patrulea mandat FRF. Cine este singurul său rival la alegerile de miercuri

Răzvan Burleanu și Ilie Ștefan Drăgan se află în cursa pentru președinția Federației Române de Fotbal. Alegerile au loc miercuri la Casa Fotbalului, potrivit FRF.

Miercuri are loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal (FRF), la Casa Fotbalului, în Sala „Nicolae Dobrin”, începând cu ora 11:00.

La scrutinul pentru președinția FRF au fost validate candidaturile lui Răzvan Burleanu și Ilie Ștefan Drăgan, în timp ce dosarul lui Sorin Victor Răducanu a fost respins.

Răzvan Burleanu candidează pentru al patrulea mandat în fruntea FRF. Prima data a fost ales în 2014, când l-a învins în turul doi pe Vasile Avram, fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aprilie 2018, Burleanu a obținut un nou mandat, câștigând încă din primul tur împotriva lui Ionuț Lupescu, cu 168 de voturi față de 78. Patru ani mai târziu, în aprilie 2022, el a fost reales ca unicul candidat, cu votul unanim al celor 266 membri prezenți la Arena Națională.

Profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, Ilie Ștefan Drăgan este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din București. Absolvent al Liceului Sportiv „Sf. Pantelimon” și al Facultății de Educație Fizică și Sport, el deține licență de antrenor UEFA. În 2008 a fondat clubul de juniori „3 Kids Sport”, prin care a format numeroși copii și juniori.

Drăgan și-a depus candidatura pentru șefia FRF și în 2018, însă nu a obținut niciun vot. Această candidatură marchează a doua încercare a sa de a prelua conducerea Federației.

Pentru funcția de vicepreședinte al FRF și de reprezentant al fotbalului amator au fost validați Ioan Octavian Goga și Cristian Petrean. Reprezentanții cluburilor din principalele ligi vor fi aleși dintre Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu pentru SuperLiga, Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase pentru Liga 2, respectiv Mihai Dăscălescu și Florea Spînu pentru Liga 3.

În ceea ce privește cluburile cu activitate de juniori, dosarele validate aparțin lui Cătălin Sebastian Cighir și Ilie Ștefan Drăgan, acesta din urmă candidând și pentru președinție. În sectorul fotbalului feminin, singurul candidat acceptat este Alexandru Alin Cioban, iar pentru fotbalul în sală au fost validați Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu.