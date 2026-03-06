Sport

Cine este Ilie Ștefan Drăgan, rivalul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF. A candidat și în 2018, fără să obțină vreun vot

Comentează știrea
Cine este Ilie Ștefan Drăgan, rivalul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF. A candidat și în 2018, fără să obțină vreun votIlie Ștefan Drăgan speră să câștige lupta cu Răzvan Burleanu pentru șefia FRF. Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Ilie Ștefan Drăgan nu renunță la visul său de a fi numărul 1 în Federație. Miercuri, Comisia de verificare a dosarelor pentru funcțiile de conducere din FRF i-a validat candidatura, astfel că antrenorul de copii și juniori va încerca, din nou, să-i ia locul lui Răzvan Burleanu la Casa Fotbalului.

Ilie Ștefan Drăgan și Răzvan Burleanu sunt, de fapt, singurii care și-au depus candidatura pentru postul de președinte al FRF. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie, la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Dacă Burleanu nu mai are nevoie de nicio prezentare, Drăgan nu este un personaj la fel de cunoscut ca actualul șef al Federației.

Ilie Ștefan Drăgan activează în fotbalul juvenil din București

Ilie Ștefan Drăgan este profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, cunoscut în spațiul public mai ales prin candidatura sa la conducerea FRF, în 2018. Activitatea sa este legată în principal de fotbalul juvenil din București, unde a lucrat cu copii și juniori.

Drăgan a absolvit Liceul Sportiv “Sf. Pantelimon" și Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. În plus, deține licență de antrenor UEFA. În cariera sportivă a evoluat la nivel de amatori, fără a ajunge în fotbalul profesionist. Ulterior s-a orientat spre pregătirea tinerilor jucători și spre organizarea de activități sportive dedicate copiilor.

Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus
WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus

În 2008 a fondat clubul de juniori “3 Kids Sport”, proiect prin care a urmărit dezvoltarea fotbalului la nivel de bază. Clubul a devenit una dintre platformele prin care Drăgan s-a implicat în formarea tinerilor fotbaliști.

Ilie Ștefan Drăgan

Ilie Ștefan Drăgan. Sursa foto: Instagram

Ilie Ștefan Drăgan a intrat în atenția publică prin candidatura la șefia FRF

Numele său a devenit cunoscut în 2018, când a decis să candideze la funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. La momentul respectiv, Drăgan s-a aflat printre candidații care au încercat să-l detroneze pe Răzvan Burleanu de la șefia FRF.

Rezultatul votului a arătat însă lipsa de susținere de care s-a “bucurat” în rândul membrilor afiliați. Mai exact, Drăgan nu a primit niciun vot la alegerile din acel an.

Cu toate acestea, candidatura a atras atenția asupra activității sale din fotbalul juvenil și asupra inițiativelor prin care a încercat să se implice în structurile administrative ale sportului.

Cum se descrie Ilie Ștefan Drăgan

În februarie, Ilie Ștefan Drăgan își făcea, în cadrul unui interviu, o scurtă caracterizare.

Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008”, a spus Drăgan pentru prosport.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:02 - Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
08:56 - Noi zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza crizei din Orientul Mijlociu
08:51 - Până la 27.000 de lei la prima angajare. Condițiile în care se acordă banii
08:46 - OpenAi și Anthropic luptă pentru supremația AI. Sam Altman a criticat concurența
08:41 - De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România. Bonsaiul grăsuț și fabricarea cons...
08:30 - WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat intenționat un minor în zona de conflict
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat intenționat un minor în zona de conflict
Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran
Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran
De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România
De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România

Proiecte speciale