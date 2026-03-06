Cine este Ilie Ștefan Drăgan, rivalul lui Răzvan Burleanu la șefia FRF. A candidat și în 2018, fără să obțină vreun vot

Ilie Ștefan Drăgan nu renunță la visul său de a fi numărul 1 în Federație. Miercuri, Comisia de verificare a dosarelor pentru funcțiile de conducere din FRF i-a validat candidatura, astfel că antrenorul de copii și juniori va încerca, din nou, să-i ia locul lui Răzvan Burleanu la Casa Fotbalului.

Ilie Ștefan Drăgan și Răzvan Burleanu sunt, de fapt, singurii care și-au depus candidatura pentru postul de președinte al FRF. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie, la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Dacă Burleanu nu mai are nevoie de nicio prezentare, Drăgan nu este un personaj la fel de cunoscut ca actualul șef al Federației.

Ilie Ștefan Drăgan este profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, cunoscut în spațiul public mai ales prin candidatura sa la conducerea FRF, în 2018. Activitatea sa este legată în principal de fotbalul juvenil din București, unde a lucrat cu copii și juniori.

Drăgan a absolvit Liceul Sportiv “Sf. Pantelimon" și Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. În plus, deține licență de antrenor UEFA. În cariera sportivă a evoluat la nivel de amatori, fără a ajunge în fotbalul profesionist. Ulterior s-a orientat spre pregătirea tinerilor jucători și spre organizarea de activități sportive dedicate copiilor.

În 2008 a fondat clubul de juniori “3 Kids Sport”, proiect prin care a urmărit dezvoltarea fotbalului la nivel de bază. Clubul a devenit una dintre platformele prin care Drăgan s-a implicat în formarea tinerilor fotbaliști.

Numele său a devenit cunoscut în 2018, când a decis să candideze la funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. La momentul respectiv, Drăgan s-a aflat printre candidații care au încercat să-l detroneze pe Răzvan Burleanu de la șefia FRF.

Rezultatul votului a arătat însă lipsa de susținere de care s-a “bucurat” în rândul membrilor afiliați. Mai exact, Drăgan nu a primit niciun vot la alegerile din acel an.

Cu toate acestea, candidatura a atras atenția asupra activității sale din fotbalul juvenil și asupra inițiativelor prin care a încercat să se implice în structurile administrative ale sportului.

În februarie, Ilie Ștefan Drăgan își făcea, în cadrul unui interviu, o scurtă caracterizare.

“Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008”, a spus Drăgan pentru prosport.ro.