Răzvan Burleanu și Ilie Ștefan Drăgan, singurii validați la alegerile pentru președinția FRF 

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din FRF a validat, în ședința de miercuri, candidaturile actualului președinte Răzvan Burleanu și ale lui Ilie Ștefan Drăgan la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al federației.

Potrivit FRF, comisia responsabilă de analizarea dosarelor a decis validarea candidaturilor lui Răzvan Burleanu, actualul președinte al federației, și a lui Ilie Ștefan Drăgan. În schimb, candidatura lui Sorin Răducanu nu a fost acceptată. Pentru funcția de vicepreședinte al FRF, din partea fotbalului amator vor candida Octavian Goga și Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Cristian Nicolescu candidează pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentanți ai cluburilor din Liga I. În ceea ce privește reprezentarea cluburilor din Liga a II-a, vor candida Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase. Pentru reprezentarea cluburilor din Liga a III-a au fost validați Valentin Mihai Dăscălescu și Florea Spânu.

Lista candidaților include și reprezentanți ai altor structuri din fotbalul românesc. Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida Alin Alexandru Cioban. Pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală au fost validați Dorin Petru Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu. În același timp, pentru funcția de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor candida Cătălin Sebastian Cighir și Ilie Ștefan Drăgan.

Comisia de validare a precizat că eventualele contestații pot fi depuse la Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în termen de 24 de ore de la momentul publicării deciziilor pe site-ul oficial al FRF.

Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal a fost programată miercuri, 18 martie, de la ora 11:00. Evenimentul va avea loc la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin, iar cu această ocazie vor fi organizate și alegerile pentru funcția de președinte al FRF și pentru componența Comitetului Executiv al FRF.

La începutul lunii februarie, Răzvan Burleanu, care conduce Federația Română de Fotbal din 5 martie 2014, a anunțat că va candida din nou pentru funcția de președinte al federației.