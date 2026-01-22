Monden

Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestație la executare, după ce a fost condamnat la închisoare pentru consum de droguri 

Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestație la executare, după ce a fost condamnat la închisoare pentru consum de droguri Wiz Khalifa/ Sursa foto Pixabay
Rapperul Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a depus o contestație la executare, după ce Curtea de Apel Constanța l-a condamnat la nouă luni de închisoare pentru că a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please din Costinești.

Când are loc termenul de judecată

Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a depus o contestație la executare la Tribunalul Constanța. Dosarul a fost înregistrat miercuri. Instanța a stabilit termenul de judecată pentru data de 3 aprilie.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu, după ce a fumat cannabis pe scena festivalului Beach Please, unde susținea un concert. În primă instanță, Tribunalul Constanța l-a condamnat la plata unei amenzi penale de 3.600 de lei.

Procurorii DIICOT au contestat sentința, susținând că pedeapsa stabilită era prea blândă. Curtea de Apel Constanța a admis contestația, a anulat hotărârea Tribunalului și a decis condamnarea rapperului american la nouă luni de închisoare cu executare, în regim de detenție.

Hotărârea pronunțată de CA Constanța

În motivarea deciziei, judecătorii au arătat că nu pot dispune suspendarea executării pedepsei, deoarece inculpatul nu și-a dat acordul să presteze muncă în folosul comunității. Legea prevede această condiție ca fiind obligatorie în cazul suspendării pedepsei.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Curtea de Apel a explicat, în hotărârea de condamnare, motivele pentru care a considerat necesară aplicarea unei pedepse mai aspre în cazul lui Wiz Khalifa.

„Acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”, au transmis judecătorii CA Constanța, hotărârea pronunțată pe 18 decembrie.

Cine e Wiz Khalifa

Wiz Khalifa a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a primit nominalizări la Premiile Grammy și a apărut în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Cunoscut pentru consumul de marijuana, Khalifa și-a lansat propria marcă de cannabis, Khalifa Kush, în 2016. Artistul a vorbit constant deschis despre acest subiect și a declarat că fumează zilnic canabis.

