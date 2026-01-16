Motivul eliberării lui Nelu Iordache: Două infracţiuni, considerate prescrise de Curtea de Apel București

Omul de afaceri Nelu Iordache a părăsit vineri seară Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti (CAB) i-a admis contestaţia în anulare în dosarul în care fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei.

Magistraţii de la CAB arată că instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru două infracţiuni pentru care fusese condamnat Nelu Iordache. Aceasta reprezintă, potrivit Curţii, o eroare de procedură.

„Curtea apreciază că trebuie analizat, în cazul contestatorului, dacă la data pronunţării deciziei contestate era împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale şi dacă instanţa de apel a analizat incidenţa prescripţiei pentru următoarele: infracţiunea de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată (...); infracţiunea împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene, prin deturnare de fonduri comunitare, cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată (...)", se arată în motivare.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti precizează că infracţiunea de delapidare este pedepsită cu închisoarea între 2 și 7 ani. „Potrivit art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal, termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile ale căror limită de pedeapsă este cuprinsă între 5 şi 10 ani este de 8 ani şi a început să curgă la 1 noiembrie 2012 şi s-a împlinit la data de 31 octombrie 2020, adică anterior datei de 8 septembrie 2021, când a fost pronunţată decizia contestată”, se precizează în motivare.

În privinţa infracţiunii de deturnare de fonduri comunitare, pedeapsa prevăzută este între 1 an şi 6 luni şi 7 ani şi 6 luni. „Potrivit art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal, termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile ale căror limită de pedeapsă este cuprinsă între 5 şi 10 ani este de 8 ani şi a început să curgă la 29 august 2011 şi s-a împlinit la data de 28 noiembrie 2019, adică anterior datei de 8 septembrie 2021, când a fost pronunţată decizia contestată”, mai notează instanţa.

Curtea de Apel Bucureşti arată că instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei pentru aceste două infracţiuni. „Ne aflăm în prezenţa unei omisiuni a instanţei de a se pronunţa cu privire la incidenţa unei cauze de încetare a procesului penal, omisiune ce reprezintă o eroare de procedură, în acest caz instanţa neanalizând aspectele ce ar fi putut determina o soluţie de încetare a procesului penal”, se arată în motivare.

Magistraţii au respins şi argumentaţia procurorului de şedinţă, care susţinea că admiterea contestaţiei în anulare ar crea o lex tertia. „Curtea apreciază că susţinerea este nefondată, în condiţiile în care legea penală favorabilă a fost apreciată ca fiind Codul penal în vigoare şi nu vechiul cod penal. Instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018 şi nr. 358 din 26 mai 2022, poate analiza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel nu a dezbătut şi nu a analizat această cauză de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei decizii, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul de faţă", mai arată motivarea.

Pe lângă acest dosar, Iordache mai are două dosare penale active:

Dosarul nr. 167/3/2022, aflat în apel, privind groapa de gunoi ilegală din Tunari, în care a fost condamnat inițial la 4 ani. În același dosar, Genica Bădănoiu, șefa Mediului din Ilfov, a primit 2 ani cu suspendare.

Dosarul nr. 30355/3/2022, aflat pe fond la Tribunalul București, în care este implicat primarul din Otopeni, Gherghe Constantin Silviu, alături de Iordache.