Kelemen Hunor: Prescripția trebuie modificată. Dar nu se poate în forma asta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară că documentarul realizat de Recorder scoate la iveală probleme reale și grave din sistemul de justiție din România, care trebuie corectate rapid, dar fără intervenții politice acolo unde nu este necesar.

Kelemen Hunor a subliniat că dezvăluirile din documentar nu pot fi ignorate și că ele indică disfuncționalități structurale, nu simple cazuri izolate. În opinia sa, unele dintre aceste probleme țin direct de legislație, iar altele de organizarea internă a sistemului judiciar.

Potrivit liderului UDMR, una dintre cele mai sensibile chestiuni evidențiate de documentar este modul în care funcționează prescripția răspunderii penale. Kelemen Hunor consideră că actualul mecanism este profund defectuos și nu mai poate rămâne neschimbat.

„Prima chestiune dură este cea cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată. Nu știu exact cum, nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta”, a declarat Kelemen Hunor.

El a precizat că Parlamentul are un rol esențial în corectarea acestui cadru legislativ, în măsura în care este nevoie de modificări ale legilor penale.

O altă problemă semnalată de Kelemen Hunor este cea legată de schimbarea completelor de judecată și a judecătorilor pe parcursul unor procese. În acest caz, el a arătat că responsabilitatea nu revine Parlamentului, ci Consiliului Superior al Magistraturii.

„Noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați”, a spus liderul UDMR.

În intervenția sa, liderul UDMR a vorbit și despre deficitul de magistrați, în special în instanțele mici. El a susținut că această problemă afectează funcționarea eficientă a justiției și contribuie la întârzieri și blocaje.

Kelemen Hunor a amintit că a propus inclusiv în cadrul discuțiilor de la Cotroceni o descentralizare a Institutului Național al Magistraturii, ca soluție pentru atragerea mai multor tineri în profesie.

„Avem facultăți bune de drept la Cluj, Timișoara, Iași. Poate așa reușim să atragem mai mulți tineri către magistratură”, a explicat acesta.

Referindu-se la conferința extraordinară de presă susținută de judecători ai Curții de Apel, Kelemen Hunor a spus că declarațiile acestora confirmă existența unor probleme interne serioase.

„Dacă se ridică un judecător și spune că sunt chestiuni legate de conducere și de atitudine, înseamnă că există o problemă”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a avertizat că politicienii nu trebuie chemați să rezolve probleme administrative ale justiției, deoarece acest lucru ar putea crea percepția unei intervenții politice în actul de justiție.

„Dacă cineva ne spune că trebuie schimbată legea de organizare a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Dar acolo unde nu e nevoie de lege, politicul nu trebuie să intervină”, a declarat el.