Justitie Breaking news

Nelu Iordache iese din închisoare după reducerea pedepsei și prescrierea parțială a dosarului Autostrăzii Arad-Nădlac

Comentează știrea
Nelu Iordache iese din închisoare după reducerea pedepsei și prescrierea parțială a dosarului Autostrăzii Arad-NădlacNelu Iordache. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de Nelu Iordache și i-a redus pedeapsa în dosarul privind deturnarea de fonduri europene și alte infracțiuni economice. Pedeapsa inițială de 11 ani și 9 luni a fost redusă la 5 ani și 10 luni închisoare, ceea ce îl va face eligibil pentru eliberare din penitenciar. Decizia este definitivă.

Decizia Curții de Apel București

Instanța a constatat că două pedepse aplicate anterior, pentru deturnare de fonduri europene și delapidare, sunt prescrise, astfel că acestea nu se mai execută. Restul pedepselor, pentru fals în înscrisuri și înșelăciune, au fost contopite, rezultând pedeapsa finală de 5 ani și 10 luni.

Proces

Sursa foto: Arhiva EVZ

CAB a anulat mandatul de executare anterior și a dispus emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa rezultantă de 5 ani și 10 luni, care va fi pusă în aplicare imediat. Cheltuielile judiciare și onorariul avocatului desemnat din oficiu rămân în sarcina statului.

Curtea a menținut și pedeapsa complementară, care interzice exercitarea unor drepturi, cum ar fi ocuparea unor funcții de conducere sau administrarea unor persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit
Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit

Nelu Iordache mai are două dosare pe rol

Pe lângă acest dosar, Iordache mai are două dosare penale active:

Dosarul nr. 167/3/2022, aflat în apel, privind groapa de gunoi ilegală din Tunari, în care a fost condamnat inițial la 4 ani. În același dosar, Genica Bădănoiu, șefa Mediului din Ilfov, a primit 2 ani cu suspendare.

Dosarul nr. 30355/3/2022, aflat pe fond la Tribunalul București, în care este implicat primarul din Otopeni, Gherghe Constantin Silviu, alături de Iordache.

 

 

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:20 - Ce sunt Orionidele și pe ce dată pot fi văzute în punctul lor maxim în 2026
18:07 - Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
18:01 - Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit
17:49 - Ce vicii are de fapt Adi de la Vâlcea. Artistul nu se mai ascunde
17:45 - O nouă premieră la Teatrul Mic. Delta, un spectacol care te pune pe gânduri
17:40 - Membrii ai galeriei FCSB, arestați după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale