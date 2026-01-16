Nelu Iordache iese din închisoare după reducerea pedepsei și prescrierea parțială a dosarului Autostrăzii Arad-Nădlac

Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de Nelu Iordache și i-a redus pedeapsa în dosarul privind deturnarea de fonduri europene și alte infracțiuni economice. Pedeapsa inițială de 11 ani și 9 luni a fost redusă la 5 ani și 10 luni închisoare, ceea ce îl va face eligibil pentru eliberare din penitenciar. Decizia este definitivă.

Instanța a constatat că două pedepse aplicate anterior, pentru deturnare de fonduri europene și delapidare, sunt prescrise, astfel că acestea nu se mai execută. Restul pedepselor, pentru fals în înscrisuri și înșelăciune, au fost contopite, rezultând pedeapsa finală de 5 ani și 10 luni.

CAB a anulat mandatul de executare anterior și a dispus emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa rezultantă de 5 ani și 10 luni, care va fi pusă în aplicare imediat. Cheltuielile judiciare și onorariul avocatului desemnat din oficiu rămân în sarcina statului.

Curtea a menținut și pedeapsa complementară, care interzice exercitarea unor drepturi, cum ar fi ocuparea unor funcții de conducere sau administrarea unor persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Pe lângă acest dosar, Iordache mai are două dosare penale active:

Dosarul nr. 167/3/2022, aflat în apel, privind groapa de gunoi ilegală din Tunari, în care a fost condamnat inițial la 4 ani. În același dosar, Genica Bădănoiu, șefa Mediului din Ilfov, a primit 2 ani cu suspendare.

Dosarul nr. 30355/3/2022, aflat pe fond la Tribunalul București, în care este implicat primarul din Otopeni, Gherghe Constantin Silviu, alături de Iordache.