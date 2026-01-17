Primele noutăți Disney+ în România. Ce filme şi seriale au premiera în perioada următoare
- Bianca Ion
- 17 ianuarie 2026, 08:54
Disney+ intră în 2026 cu un val de premiere, mizând atât pe producții complet noi, cât și pe continuări mult așteptate. Platforma de streaming va aduce în România filme de cinema, seriale live-action pentru publicul adult, titluri Marvel și Star Wars, dar și documentare spectaculoase semnate National Geographic.
Filme noi care deschid anul pe Disney+
Primul titlu major al anului este Tron: Ares, deja disponibil pe platformă, care extinde universul digital cunoscut și aduce o estetică futuristă reinterpretată. Finalul lunii ianuarie vine cu Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri (23 ianuarie), o producție intensă dedicată vieții și carierei legendarului artist.
În februarie, Disney+ mizează pe nostalgie și divertisment de familie. Show-ul Păpușilor Muppets ajunge pe platformă din 4 februarie, având-o ca invitat special pe Sabrina Carpenter. Tot la final de lună, pe 27 februarie, debutează Într-o fracțiune de secundă, o dramă SF construită în jurul a trei povești care se intersectează în epoci diferite.
Pentru fanii filmelor Disney Channel, 2026 aduce și Camp Rock 3, cu reveniri-surpriză din distribuția originală, dar și continuarea universului Descendenților prin Descendenții: Țara Minunilor Malefice.
Ashton Kutcher va putea fi văzut în serialul „Frumusețea”
Oferta de seriale live-action din luna ianuarie este dominată în de titluri sub brandul Hulu, dedicate în special publicului adult. Din 22 ianuarie, debutează Frumusețea, un serial cu Ashton Kutcher, care explorează teme sociale într-o cheie provocatoare.
Tot în acest an are loc revenirea mult-așteptată a echipei din Stagiarii, alături de noi sezoane pentru O mie de lovituri, deja disponibil, Paradise (23 februarie), Șmecherul (10 februarie), Rivalii și aclamatul Ursul.
Primăvara aduce o premieră importantă: Testamentele, serial care extinde universul distopic și promite o perspectivă nouă asupra societății imaginare create de Margaret Atwood.
Universul Marvel rămâne un pilon central pentru Disney+ și în 2026
Din 28 ianuarie, toate episoadele serialului Omul Minune sunt disponibile integral, oferind o incursiune ironică în culisele industriei de divertisment.
În luna martie revine Daredevil: Renașterea, cu apariția unui personaj foarte iubit de fani: Jessica Jones. Tot în acest an, trilogia începută cu WandaVision se încheie prin VisionQuest, unde Vision și Ultron revin într-o confruntare cu miză emoțională.
Vara este rezervată animației, odată cu sezonul doi din X-Men ’97, iar toamna aduce noi aventuri în Omul-Păianjen: Vecinul prietenos.
Pentru fanii galaxiei Star Wars, 2026 este un an generos. Ahsoka continuă povestea personajului îndrăgit, cu noi misiuni și alianțe neașteptate. Universul animat se îmbogățește cu Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, iar partea întunecată a Forței revine în prim-plan prin Star Wars: Maul – Shadow Lord.
Componenta documentară rămâne un atu important pentru Disney+
Will Smith: De la Polul Nord la Polul Sud, filmat pe parcursul a cinci ani, este disponibil din 14 ianuarie și urmărește una dintre cele mai ambițioase expediții moderne. Publicul poate descoperi și Povestea lui Silyan, o relatare emoționantă despre relația dintre om și natură, dar și Despre gheparzi, un portret spectaculos al celor mai rapizi prădători de pe uscat.
