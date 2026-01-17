Primele noutăți Disney+ în România. Ce filme şi seriale au premiera în perioada următoare

Primul titlu major al anului este Tron: Ares, deja disponibil pe platformă, care extinde universul digital cunoscut și aduce o estetică futuristă reinterpretată. Finalul lunii ianuarie vine cu Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri (23 ianuarie), o producție intensă dedicată vieții și carierei legendarului artist.

În februarie, Disney+ mizează pe nostalgie și divertisment de familie. Show-ul Păpușilor Muppets ajunge pe platformă din 4 februarie, având-o ca invitat special pe Sabrina Carpenter. Tot la final de lună, pe 27 februarie, debutează Într-o fracțiune de secundă, o dramă SF construită în jurul a trei povești care se intersectează în epoci diferite.

Pentru fanii filmelor Disney Channel, 2026 aduce și Camp Rock 3, cu reveniri-surpriză din distribuția originală, dar și continuarea universului Descendenților prin Descendenții: Țara Minunilor Malefice.

Oferta de seriale live-action din luna ianuarie este dominată în de titluri sub brandul Hulu, dedicate în special publicului adult. Din 22 ianuarie, debutează Frumusețea, un serial cu Ashton Kutcher, care explorează teme sociale într-o cheie provocatoare.

Tot în acest an are loc revenirea mult-așteptată a echipei din Stagiarii, alături de noi sezoane pentru O mie de lovituri, deja disponibil, Paradise (23 februarie), Șmecherul (10 februarie), Rivalii și aclamatul Ursul.

Primăvara aduce o premieră importantă: Testamentele, serial care extinde universul distopic și promite o perspectivă nouă asupra societății imaginare create de Margaret Atwood.

Din 28 ianuarie, toate episoadele serialului Omul Minune sunt disponibile integral, oferind o incursiune ironică în culisele industriei de divertisment.

În luna martie revine Daredevil: Renașterea, cu apariția unui personaj foarte iubit de fani: Jessica Jones. Tot în acest an, trilogia începută cu WandaVision se încheie prin VisionQuest, unde Vision și Ultron revin într-o confruntare cu miză emoțională.

Vara este rezervată animației, odată cu sezonul doi din X-Men ’97, iar toamna aduce noi aventuri în Omul-Păianjen: Vecinul prietenos.

Pentru fanii galaxiei Star Wars, 2026 este un an generos. Ahsoka continuă povestea personajului îndrăgit, cu noi misiuni și alianțe neașteptate. Universul animat se îmbogățește cu Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, iar partea întunecată a Forței revine în prim-plan prin Star Wars: Maul – Shadow Lord.