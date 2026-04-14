De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, este interesat de existența AUR. O concluzie ce a fost trasă, marți, de jurnalistul Romeo Couți, invitat alături de colonelul (r) Tudor Păcuraru în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

UDMR are de lucru în timp ce există AUR, partid considerat a fi dușman al comunității maghiare din România. După scandalul de la Valea Uzuliu, Magyar spusese despre Simion că este dușmanul ungurilor, a amintit Romeo Couți. Care a mai spus că UDMR-ul va reclama în continuare încălcarea drepturilor etnicilor maghiar din România.

„Peter Magyar a făcut o mișcare inteligentă. El știe foarte bine că, dacă nu localizează un pol, că este real, că este fabricat, de partid naționalist sau de extremă dreaptă, cum este considerat în Ungaria, AUR-ul, UDMR-ul moare de foame. Imaginați-vă cum ar arăta UDMR-ul fără AUR pe scena politică. Vă spun cum ar arăta.

Când a fost la o conferință în Statele Unite, domnul Kelemen Hunor, acum trei ani, a spus domnule, în România nu prea se respectă drepturile minorităților. Așa că Peter Magyar are nevoie de AUR ca de aer. A fost un joc extraordinar de bine calculat, ceea ce arată că vor juca față de România tot în cheia asta. România nu respectă minoritățile, România are o partidă extremistă pe scena politică. E clar că și-a creat toată povestea”, a spus Romeo Couți.

Jurnalistul clujean e de părere că oficialii români pot juca o mare carte în această perioadă. „Bucureștiul, după părerea mea, are o șansă istorică acum. Să stabilească relații directe cu Guvernul de la Budapesta, să elimine această asociație culturală intermediară numită UDMR. Și ministrul de Externe, când are o problemă cu Ungaria, să sune la omologului din Budapesta să nu-l sune pe Kelemen Hunor, să-i spună, dragă Kelemen, nu-l sun pe ministru tău ca să-i spui, uite, asta și asta și asta.”