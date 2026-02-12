Ieșirea UDMR de la guvernare. Tanczos Barna: Noi nu criticăm colegii de coaliție în public, deciziile sunt dificile

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat că formațiunea din care face parte nu intenționează să părăsească guvernarea, chiar dacă contextul politic și economic este unul complicat. Oficialul a subliniat că stabilitatea coaliției depinde de colaborarea dintre partide și de reducerea tensiunilor din spațiul public.

„Nu pot să spun că s-a pus problema ieşirii ( de la guvernare, nr). Cu siguranţă, într-o perioadă complicată din punct de vedere guvernamental sau din punct de vedere decizii guvernamentale, este destul de greu să duci această povară, din punct de vedere politic. Fără doar şi poate, UDMR-ul a fost cel care a adus ţară în această situaţie, dar nu vrem să ne schimbăm, nu vrem să arătăm cu degetul la nimeni. Asta este situaţia.

În momentul în care ne-am asumat această guvernare, cel puţin în vară ştiam care este situaţia. În decembrie 2024, când am ajuns la Ministerul de Finanţe, ministru, lucrurile stăteau altfel. Am avut impresia că lucrurile stau mai bine, am aflat după vreo săptămână-două că lucrurile nu stau bine deloc, dar, în momentul de faţă, suntem convinşi de faptul că experienţa noastră, puterea noastră politică, este de folos în cadrul arcului guvernamental şi putem să ajutăm şi comunitatea maghiară, cel mai eficient, din această poziţie”, a declarat Tanczos Barna la Europa FM.

Vicepremierul a subliniat că responsabilitatea guvernării trebuie dusă până la capăt, chiar dacă deciziile sunt dificile.

„Fiecare partid câteodată îşi face analize, dar nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în niciun caz. Trebuie să ducem această povară creată de guvernări precedente”, a adăugat el.

Tanczos Barna a explicat că situația economică actuală este legată de deciziile bugetare adoptate în anul electoral 2024, când deficitul bugetar a crescut semnificativ.

„Anul 2024 a fost un an electoral în care, din păcate, a urcat la peste 9% deficitul, cu majorările salariale, pensiile calculate de două ori, cu investiţii foarte mari”, a afirmat vicepremierul.

El a subliniat că fondurile publice nu au fost risipite, ci au fost direcționate către populație și investiții, însă ritmul cheltuielilor a fost dificil de susținut.

„Nu pot să zic că a plecat cineva cu banii din ţară. Banii s-au întors la cetăţeni, s-au întors în infrastructură, dar e ca în situaţia în care o familie încearcă să ţinădoi copii la facultate şi să şi construiască două case, în acelaşi timp. E imposibil. Pentru majoritatea oamenilor şi pentru majoritatea ţărilor este imposibil ca, într-o perioadă foarte scurtă, să antameze atâtea cheltuieli. Şi s-a şi văzut, s-a întins coada la maxim.

Mă bucur că, în ianuarie anul trecut, am reuşit să salvăm situaţia, am reuşit să convingem agenţiile de rating că putem să redresăm economia şi bugetul României, am reuşit să convingem Comisia că nu este nevoie de suspendarea fondurilor, şi am revenit în făgaş de încredere, din punct de vedere internaţional. Acum, trebuie să rezolvăm problema şi la noi acasă, şi aici ne-ar ajuta foarte mult un pic de linişte şi un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliţiei şi mai puţine dispute, să nu folosesc alte cuvinte”, a spus Tanczos Barna.

Vicepremierul a afirmat că PSD continuă să fie parte a coaliției și influențează deciziile guvernamentale, chiar dacă în spațiul public apar critici.

„Este în coaliţie şi este la putere, fără doar şi poate”, a declarat Tanczos Barna despre PSD.

El a arătat că social-democrații influențează deciziile politice, însă criticile publice nu contribuie la stabilitatea coaliției.

„Influenţează deciziile guvernamentale, deciziile din coaliţie, formulează şi foarte multe critici în spaţiu public, lucru care nu pot să spun că ajută. Noi nu lucrăm aşa. Noi, dacă suntem într-o coaliţie, nu ne vedeţi criticându-ne colegii în public. Încercăm să spunem tot ce avem de spus în coaliţie.

Dacă am stabilit ceva în coaliţie, nu vedeţi declaraţii disonante sau de altă natură decât cele ce am spus în coaliţie. Dacă avem ceva de obiectat, solicităm în coaliţie, solicităm în public. Avem acum această solicitare cu privire la această posibilitate de a mai modifica impozitele între marja de minim şi maxim, pentru a mai atenua creşterile acolo unde se poate, dar, în schimb, nu aţi văzut în ultima perioadă nici în ultimul an nici o ieşire în decor a UDMR-ului”, a precizat vicepremierul.